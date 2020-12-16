Karatay Belediyesinden Şeb-i Arus Haftası'nda dijital sergi - Son Dakika

Karatay Belediyesinden Şeb-i Arus Haftası'nda dijital sergi

16.12.2020 16:51
Karatay Belediyesinden Şeb-i Arus Haftası'nda dijital sergi, System.String[]

Karatay Belediyesi, Hz. Mevlana'nın 747. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Etkinlikleri kapsamında Minyatür Sanatçısı Ayşe Ülker Erke'nin "Minyatürlerle Mevlevilik ve Mevlevihaneler" ile "Hz.

Karatay Belediyesi, Hz. Mevlana'nın 747. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Etkinlikleri kapsamında Minyatür Sanatçısı Ayşe Ülker Erke'nin "Minyatürlerle Mevlevilik ve Mevlevihaneler" ile "Hz. Mevlana'nın İsm-i Şerifi'nin Anıldığı Hüsn-i Hatlar ve Eserlerinin Kadim Nüshaları" konulu eserlerinden oluşan iki sergiyi dijital ortama taşıdı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, 29 eserden oluşan iki sergiyi dijital ortamda gezebilecek vatandaşların, eserlerin yanında esere konu olan Mevlevihaneler hakkında da ayrıntılı şekilde bilgi sahibi olabileceği belirtildi.

Açıklamada ifadesine yer verilen Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, belediyenin hayata geçirdiği kültürel etkinliklerin salgın dolayısıyla çok daha fazla insana ulaşmasını hedeflediklerini, bu nedenle de dijital serginin açıldığını vurguladı.

Hazreti Mevlana'yı 747. Vuslat Yılı'nda rahmetle andığını ifade eden Kılca, şunları kaydetti:

"Karatay Belediyesi olarak pandemi döneminde bizler de minyatür sanatçısı Sayın Ayşe Ülker Erke'nin 'Minyatürlerle Mevlevilik ve Mevlevihaneler' temasıyla yaptığı eserlerini dijital ortama taşıyarak bir sergi açtık. Zira Mevlana, Mevlevilik, Mevlevihaneler kültürünü yaşatmak ve medeniyetimizin bu eşsiz eserlerini içine alan her türlü çalışmayı yapmak bizlerin de asli görevleri arasındadır. Dijital sergimizi, pandemi süreci devam etse de kültürel etkinliklerimizi yeni normal hayata göre çok daha fazla vatandaşımıza ulaşması anlamında önemsiyoruz. Bu bağlamda dijital olarak düzenlediğimiz 'Minyatürlerle Mevlevilik ve Mevlevihaneler' ile 'Hz. Mevlana'nın İsm-i Şerifi'nin Anıldığı Hüsn-i Hatlar ve Eserlerinin Kadim Nüshaları' sergilerimizi hemşehrilerimizin beğenilerine sunduk."

Sergiler, Karatay Belediyesinin resmi internet sitesi olan "https://karatay.bel.tr/sergi" adresi üzerinden dijital olarak gezilebilecek.

Mevlevilik, Karatay, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karatay Belediyesinden Şeb-i Arus Haftası'nda dijital sergi - Son Dakika


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