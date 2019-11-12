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Karatay Belediyesinden sinema etkinliği

7 saat önce

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi, Karatay Halk Eğitim Merkezi'nde eğitim gören kursiyerleri sinema etkinliğinde bir araya getirdi.

Karatay Belediyesinden sinema etkinliği, System.String[]

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi, Karatay Halk Eğitim Merkezi'nde eğitim gören kursiyerleri sinema etkinliğinde bir araya getirdi.


Karatay Belediyesi, Karatay Halk Eğitim Merkezi kurslarında eğitim gören kursiyerlere yönelik sosyal aktivitelerini sürdürüyor. Karatay Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından düzenlenen etkinlikte Karatay Halk Eğitim Merkezi Kursiyerleri; aralarında çok özel ve güçlü bir bağ olan baba ile kızının hikayesini anlatan "Yedinci Koğuştaki Mucize" filmini izledi. Sinema etkinliğine Karatay Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Fazilet Koçyiğit ve Kent Konseyi Kadın Meclisi Üyeleri, Karatay Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcıları ile çok sayıda kursiyer katıldı.


Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Halk Eğitim Merkezi'nden faydalanan kursiyerlere yönelik mesleki eğitimin yanı sıra geziler, piknikler, huzurevi ve müze ziyaretleri, tiyatro ve sinema etkinlikleri gibi birçok etkinlikle kursiyerlerin sosyal hayatlarına katkı sunmaya devam edeceklerini söyledi.


Karatay Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Fazilet Koçyiğit de, Karatay'da yapılan her etkinliğin ilçedeki birlik ve beraberlik için önemli olduğunu belirterek emeği geçen herkese teşekkür etti.


Kursiyerler ise, "Yedinci Koğuştaki Mucize" adlı filmi izleyerek keyifli saatler geçirirken; bu tür sosyal etkinlikler için Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ve Karatay Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi'ne teşekkür etti. - KONYA

Kent Konseyi, Karatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 11:17 Kaynak: İHA
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