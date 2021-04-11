Karatay Belediyesi personeli için "Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin İzlenmesi Eğitim Programı" düzenlendi - Son Dakika

Karatay Belediyesi, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) işbirliğiyle çalışan personeli için "Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin İzlenmesi Eğitim Programı"nın gerçekleştirdiği bildirildi.

Karatay Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Karatay Belediyesi yöneticileri ve personeline yönelik olarak gerçekleştirilen iki günlük Karatay Termal Tatil Köyü'ndeki eğitim programında, sürdürülebilir kalkınma amaçlarının şehre özgün şartlara göre planlanması, hedefe ulaşma konusunda konulan ölçütlerin belirlenmesi, ölçümlenmesi, raporlanması ve tüm süreçlere vatandaşların dahil edilmesinin yanı sıra bu konuda belirli bir yol haritası hazırlama ve takip metotlarını aktarılması amaçlandı.

Etkinlikteki konuşmasına yer verilen Karatay Belediye Başkan Hasan Kılca, Belediye olarak her zaman kendini geliştiren belediye vizyonuyla hareket ettiklerini belirtti

Başkan Kılca, "Kentlerin 2030 gündemi perspektifinde verilen bu eğitimler, Karatay'ımıza kalite, yeni hizmet ve yatırımlar olarak dönecek." dedi.

Açıklamada, UCLG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet Duman'ın da söz konusu eğitim programı için "Karatay Belediyesinin ilçenin geleceğine dair önemli bir adım attı" dediği ifade edildi.