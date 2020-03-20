Karatay Belediyesinden yeni koronavirüs önlemleri - Son Dakika

Karatay Belediyesi, dünya genelinde büyük bir tehdit haline gelen ve Türkiye'yi de etkisi altına alan yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tedbir ile önlemlerini artırdığını bildirdi.

Karatay Belediyesi, ilçe genelinde Kovid-19 ile mücadele ve önlem amacıyla uyguladığı "Dezenfeksiyon Eylem Planı" kapsamında aldığı yeni kararlarla ilgili yazılı açıklamada bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Hasan Kılca, Kovid-19 salgını nedeniyle Karatay Belediyesi olarak gerekli önlem ve tedbirler kapsamındaki çalışmalarına ara vermeden devam ettiklerini belirtti.

İlçedeki okullar, belediye hizmet binası ve belediyeye ait tesisler, ilçe genelindeki kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra özellikle halkın yoğun kullandığı alanlarda dezenfeksiyon çalışmaları yaptıklarını vurgulayan Kılca, şunları kaydetti:

"Karataylı hemşehrilerimizin belediyeye uğramadan da belediyemizi ilgilendiren birçok işlemi yapabilmelerine olanak sağlayan e-belediye uygulamalarımız aktif bir biçimde hizmet vermeye devam ediyor. Yine virüs konusunda halkın bilgilendirilmesi amacıyla da çalışmalar yapıyoruz. Son olarak özellikle hafta sonlarında halkımızın yoğun şekilde rağbet ettiği Adalet Parkı, Şehir Parkı, Olimpiyat Parkı, Karaaslan Piknik Bahçesi ile Saraçoğlu ve Karaaslan Hobi Bahçeleri'nin 2 hafta süreyle kapatılmasına karar verdik. Amacımız salgının vatandaşlar arasında yayılmasını önleyebilmek."

Kılca, Kovid-19 ile mücadele sürecinde, vatandaşların dayanışma içinde olmaları, paniğe kapılmamaları, zorunlu olmadıkça evlerinden dışarıya çıkmamaları ve resmi açıklamaların dışında hiçbir açıklamayı dikkate almamaları gerektiğine de dikkati çekti.