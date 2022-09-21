Karatay Belediyespor Kulübü Atıcılık Takımı Türkiye ikincisi oldu

Karatay Belediyespor Kulübü Atıcılık Takımı, Türkiye Atıcılık Federasyonu'nun İzmir'de düzenlediği Atıcılık Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye ikinciliği elde etti

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, kulüp sporcularının elde ettiği dereceden dolayı tebrik etti.

Kılca, yaptığı yazılı açıklamada, kulübün elde ettiği başarıların kendilerine mutlu ettiğini belirtti.

Karatay Belediyesi olarak sportif kulvarda da örnek teşkil edecek hizmetlerin altına imza atmaya devam edeceklerini vurgulayan Kılca, şunları kaydetti:

"İzmir'de gerçekleştirilen müsabakalarda elde ettikleri başarı dolayısıyla sporcuları, antrenörleri ve kulüp yöneticilerini tekrardan kutlarım. Şampiyonada Fatih Baran, Nur Banu Balkancı ve Ahmet Baran'nın Türkiye ikincisi olarak kürsüdeki yerini almaları bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Sporcularımıza başarılarının devamını dilerim."