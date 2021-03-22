Karatay Bilim ve Sanat Merkezi açıldı - Son Dakika

Karatay Bilim ve Sanat Merkezi açıldı

22.03.2021 19:03

- Karatay Bilim ve Sanat Merkezi açıldı Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Karatay Bilim ve Sanat Merkezi açıldı.

- Karatay Bilim ve Sanat Merkezi açıldı

KONYA - Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Karatay Bilim ve Sanat Merkezi açıldı.

İlçeye kazandırılan 26 derslikli Karatay Bilim ve Sanat Merkezi'nin açılışı düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Törende konuşan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, belediye olarak Konya ve Karatay'ın eğitim ile bilim alanlarına katkı sunmaya devam ettiklerini belirtti. Başkan Hasan Kılca, bu kapsamda zorunlu eğitim dışında çeşitli programlarla öğrencilerin özel yeteneklerinin geliştiren Karatay BİLSEM'i ilçeye kazandırdıkları için mutlu olduklarını söyledi. Toplamda 3 bin 970 metrekarelik inşaat alanı bulunan Karatay BİLSEM'in 26 derslikten oluştuğunu aktaran Hasan Kılca, "Milli Eğitim Müdürlüğümüzle işbirliği yaparak ilçemize kazandırdığımız projemizle özellikle üstün zeka ve yetenek sahibi öğrencileri okullarından koparmadan, eğitimlerini aksatmadan onların eğitim hayatlarına katkı sunmayı hedefliyoruz. 6,5 milyon liraya mal ettiğimiz BİLSEM, çocuklarımızın yetenek ve zekalarına uygun birçok özel programla eğitim vermeye imkan sağlıyor. İçerisinde Matematik, Fen Bilimleri, Güzel Sanatlar ve Bilişim gibi 14 atölye, 8 laboratuvar, 5 derslik, Uzaktan Eğitim Stüdyosu, Gözlem Evi ve Konferans Salonu bulunan Karatay Bilim ve Sanat Merkezimiz; toplamda 26 derslikten oluşuyor. Projemizin ilçemize çok önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz" dedi.

"Bilim ve teknolojiye destek olmak gurur verici"

Bilime ve teknolojiye verdikleri her desteğin kendileri için gurur kaynağı olduğunu belirten Başkan Kılca, BİLSEM'in Karatay'ın yeni cazibe merkezi olacağını, burada yetişen öğrencilerin geleceğin Selçuk Bayraktar'ları ve Aziz Sancar'ları olacağını kaydetti. Bilime ve teknolojiye verdikleri her desteğin kendileri için gurur kaynağı olduğunu belirten Hasan Kılca, proje ve yatırımları hayata geçirirken "Bilimle Gelişen Bir Başka Karatay" anlayışıyla hareket ettiklerini söyledi. Kılca, "Çocuklarımızın gelişimi ile eğitim hayatlarına önemli bir katkı sağlayacağına inandığımız Karatay Bilim ve Sanat Merkezi'mizin hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Konya İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, BİLSEM'lerin öğrencilerin zihinsel gelişiminde ve kabiliyetlerin gelişiminde çok büyük bir rol oynadığını dile getirerek, eğitime kazandırdığı modern tesisler ve eğitim çalışmaları için Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'ya teşekkür etti.

"BİLSEM Karatay'a hayırlı olsun"

Karatay Bilim ve Sanat Merkezi'ni Konya'ya kazandıran Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'ya teşekkür eden Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da belediye başkanları olarak el birliği ve gönül birliğiyle hareket ettiklerini söyledi. Başkan Altay, "Burası artık Karatay'ımızın yeni merkezlerinden biri olacak. Konya belediyeleri olarak eğitimin her aşamasında bina yapmaktan donanım desteğine kadar her türlü konuda İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile birlikte koordineli bir şekilde çalışıyoruz. Bütçe bakımından da belediyelerin eğitime aktardığı paydada Konya birinci şehir. Hep birlikte Konya'nın hayallerini bir bir gerçekleştirmek için çalışıyoruz. Bilim ve Sanat Merkezi'mizin hayırlı olmasını temenni ediyorum emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.

AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem de Karatay Belediyesi'nin eğitim alanında Karatay'a pek çok eser kazandırdığını dile getirdi.

Konuşmaların ardından Karatay BİLSEM'in açılışı gerçekleştirildi. Açılışın ardından protokol üyeleri, BİLSEM'i gezerek dersliklerde yürütülen çalışmalar ve BİLSEM'de eğitim gören çocuklar hakkında bilgi aldı.

Karatay BİLSEM'in açılış törenine 3. Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanı Hv. Plt. Tuğg. Fidan Yüksel, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Şakir Uslu, İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Selçuklu Belediye Başkan Vekili Faruk Ulular, Karatay Kaymakamı Abdullah Selim Parlar, Meram Kaymakamı Resul Çelik, Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Sağdıç, Karatay İlçe Müftü Vekili Cahit Nazlı, AK Parti Konya İl Yönetim Kurulu Üyeleri, AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç, Karatay mülki erkanı, meclis üyeleri ve muhtarlar katıldı.

Karatay Bilim ve Sanat Merkezi açıldı
Karatay Bilim ve Sanat Merkezi açıldı
Karatay Bilim ve Sanat Merkezi açıldı
Karatay Bilim ve Sanat Merkezi açıldı

Hisarcık, Karatay, BİLSEM, Konya, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Karatay Bilim ve Sanat Merkezi açıldı - Son Dakika


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