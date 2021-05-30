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Karatay'da 13,7 kilometrelik mahalle yolu yapılıyor - Son Dakika

Karatay'da 13,7 kilometrelik mahalle yolu yapılıyor

30.05.2021 15:12
Karatay'da 13,7 kilometrelik mahalle yolu yapılıyor, System.String[]

Konya Büyükşehir Belediyesi, Karatay ilçesindeki 10,7 kilometrelik Hayıroğlu-Sakyatan ve 3 kilometrelik Aksaray Yolu-Akörenkışla-Esentepe mahalle yollarında hummalı bir çalışma yürütüyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Karatay ilçesindeki 10,7 kilometrelik Hayıroğlu-Sakyatan ve 3 kilometrelik Aksaray Yolu-Akörenkışla-Esentepe mahalle yollarında hummalı bir çalışma yürütüyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, 2021 yatırım programı kapsamında sorumluluk alanlarındaki mahalle yollarında çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın şu görüşlerine yer verildi:

"Yol medeniyettir düsturuyla şehrimizin yarınlarının daha güzel olması için el birliğiyle çalışıyoruz. Konya'mızın ilçelerinde sorumluluk alanımızdaki bütün mahalle yollarının standardını yükseltmeye, ihtiyaç olan yerlere yeni yollar yapmaya devam edeceğiz."

Karatay'da 13,7 kilometrelik mahalle yolu yapılıyor
Karatay'da 13,7 kilometrelik mahalle yolu yapılıyor
Karatay'da 13,7 kilometrelik mahalle yolu yapılıyor

Büyükşehir Belediyesi, Hayıroğlu, Esentepe, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karatay'da 13,7 kilometrelik mahalle yolu yapılıyor - Son Dakika


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