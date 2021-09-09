Karatay'da 2 kapalı pazar market elektrik de üretecek - Son Dakika

Karatay Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılacak iki yeni kapalı pazar marketin çatılarına güneş enerjisi santrali (GES) kurulacak.

Belediyeden yapılan açıklamada, hem vatandaşların hem de esnafın alışveriş konforuna katkı sunacak Büyüksinan ve Kalenderhane Kapalı Pazar Market kazandırıldığı belirtildi.

Pazar market için projelerinin tamamlandığı, çalışmalara başlandığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"2 bin 275 metrekarelik alana sahip ve tek kat olarak tasarlanan Büyüksinan Kapalı Pazar Marketi Projesi'nde idari bölüm, enerji odası, çay ocağı güvenlik, mescit ve tuvaletler yer alacak. Kalenderhane Kapalı Pazar Marketi projesi ise 2 bin 350 metrekarelik bir inşaat alanına sahip olup, Büyüksinan Kapalı Pazar Marketi projesinin aynı özelliklerine sahip olacak. Büyüksinan ve Kalenderhane Kapalı Pazar Market projelerinin en önemli özellikleri ise güneş enerji santralllerinin (GES) bulunması. Her iki kapalı pazar marketlerin de çatılarında 2000 metrekare ebatında yıllık 475 MWH üretebilen 864 adet tamamen yerli ve milli panele sahip güneş enerji santrali bulunacak. 100 KWE'lik 3 adet inverterin bulunacağı GES, yılda 260 bin lira kazanç elde etmesinin yanında yine yılda 155 konutun elektrik ihtiyacını da karşılayacak. Bu özelliğiyle doğanın korunmasına katkı sunacak proje sayesinde 280 ton sera gazı salınımının önüne geçilecek ve her yıl 25 bin ağacın kesilmesi de önlenmiş olacak."

Açıklamada, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'nın şu görüşlerine yer verildi:

"Büyüksinan ve Kalenderhane mahallelerimize Kapalı Pazar Market kazandırıyoruz. Yeni inşa edeceğimiz iki pazar marketlerimizin de üzerlerine güneş enerji santrali kuracağız. Amacımız bir yandan esnafımızın ve vatandaşlarımızın konforlu bir şekilde alışveriş yapmasına katkı sunarken, diğer taraftan da hem kendi enerjisini üreten, çevreye saygı duyan ve bunu ilçemize fayda olarak yansıtabilen bir belediye olmaktır. Bu vesileyle Kalenderhane ve Büyüksinan Kapalı Pazar Market projelerimizin hemşehrilerimizin hayırlı olmasını diliyorum."