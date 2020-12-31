Karatay'da 2020'de 2 bin 380 çift evlendi - Son Dakika

Karatay Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde gerekli tedbirleri uygulayarak, 2 bin 380 çiftin nikahını kıydı.

Belediyeden yapılan açıklamada, 2020'de Kataray Belediyesi'ne evlenme başvurusunda bulunan 256'sı yabancı 2 bin 380 çiftin dünya evine girdiği belirtildi.

Karatay Belediyesi hizmet binasında bulunan nikah salonunun sık sık dezenfekte edildiği ifade edilen açıklamada, ortamın havalandırılması için iki nikah arasında en az 20 dakikalık aralar verildiği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, "Sağlam ve mutlu bir toplumun en önemli unsuru aile kurmak ve evliliktir. Karatay Belediyesi olarak bizler de medeniyetimizin temelini oluşturan sağlam toplum ve aile kurumunun devamının yanı sıra gelişmesi için gayret göstermeye devam edeceğiz. Karatay Belediyemizin nikah memurluğu her yıl yüzlerce çiftin mutluluğuna ev sahipliği yapıyor. Birçok çift belediyemizde 'evet' diyerek ömür boyu birlikteliğin en önemli şartını yerine getiriyor. Bizler de bir 'evet' ile evliliklerine vesile oluyoruz. 2020 yılında ise 2 bin 380 çiftimizin nikahını kıydık. Evlenen bütün çiftlerimize sevgi, saygı ve anlayış içerisinde mutlu bir ömür diliyorum. Pandemi sürecinde nikahlar biraz buruk geçiyor ama insan sağlığının her şeyden daha önemli olduğunu unutmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.