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Karatay'da "Aile-Eğitimci Buluşmaları " başlıyor - Son Dakika

Karatay'da "Aile-Eğitimci Buluşmaları " başlıyor

15.02.2022 15:13
Karatay'da "Aile-Eğitimci Buluşmaları " başlıyor

Karatay Belediyesi, Karatay Kent Konseyi ve Karatay Kadın Meclisi işbirliğiyle hazırlanan "Aile-Eğitimci Buluşmaları" seminerleri başlıyor.

Karatay Belediyesi, Karatay Kent Konseyi ve Karatay Kadın Meclisi işbirliğiyle hazırlanan "Aile-Eğitimci Buluşmaları" seminerleri başlıyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, aile kurumunun güçlendirilmesi, mutlu aile ortamının sağlanması ve çocukların böyle ortamlarda büyümesine katkıda bulunulması amacıyla düzenlenecek seminerlerin ilkinin 19 Şubat Cumartesi günü saat 19.00'da Karatay Belediyesi Aziziye Kültür Merkezi'nde gerçekleştirileceği belirtildi.

Seminerlerin tamamının ücretsiz ve sertifikalı olacağı ifade edilen açıklamada, seminerlere katılmak isteyen vatandaşların, http://aile-egitim.karatay.bel.tr adresinden başvuru yapılabileceği kaydedildi.

Açıklamada Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'nın şu görüşlerine yer verildi:

"Belediye olarak aileye kurumuna büyük önem veriyoruz. 'Aile-Eğitimci Buluşmaları' ana temasıyla hazırladığımız seminer zincirimizle aile yapısının güçlenmesine katkı sunmak istiyoruz. Çünkü aile yapısı güçlü olan bir toplum geleceğe de umutla bakar. Aile ve diğer bütün değerlerimizde önemli bir farkındalık oluşturmasını hedeflediğimiz seminerlerimize hemşehrilerimizi bekliyoruz."

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Kent Konseyi, Cumartesi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karatay'da 'Aile-Eğitimci Buluşmaları ' başlıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karatay'da "Aile-Eğitimci Buluşmaları " başlıyor - Son Dakika
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