Karatay'da "Aile-Eğitimci Buluşmaları" devam ediyor - Son Dakika
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Karatay'da "Aile-Eğitimci Buluşmaları" devam ediyor

28.02.2022 12:24
Karatay'da "Aile-Eğitimci Buluşmaları" devam ediyor

Karatay Belediyesi, Karatay Kent Konseyi ve Karatay Kadın Meclisi işbirliğiyle organize edilen "Aile-Eğitimci Buluşmaları" devam ediyor.

Karatay Belediyesi, Karatay Kent Konseyi ve Karatay Kadın Meclisi işbirliğiyle organize edilen "Aile-Eğitimci Buluşmaları" devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, programın bu haftaki bölümünde Uzman Şükran Evirgen'in "Aile İçi İletişimi Güçlendirmek" konusunda sunum yaptığı belirtildi.

Açıklamada, Aziziye Kültür Merkezi'nde düzenlenen programdan Uzman Şükran Evirgen'in şu ifadelerine yer verildi:

"Aile demek bağımlılık demek kendimizi güvende hissetmek demek. Öyle bir şey ki mutluluğumuzu da hüznümüzü de ailemizle paylaşıyoruz. Aslında aile hem bağlılığı hem de bağımsızlığı öğreten küçük kurumsal bir yapıdır. Ailenin çok önemli bir ögesi de dışarıdan yorgun gelen, mutsuz gelen bireyleri şarj etmektir. Bazen bu koşullar tersine döner ve maalesef aile içi şiddet, bütün aileyi parçalayabilir. İşte aile içi şiddetten kaçınmanın yolu da aile içi iletişimden geçer."

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karatay'da 'Aile-Eğitimci Buluşmaları' devam ediyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karatay'da "Aile-Eğitimci Buluşmaları" devam ediyor - Son Dakika
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