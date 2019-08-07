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Karatay'da asfalt çalışmaları

21 dakika önce

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi ekipleri, asfalt çalışmalarına devam ediyor.

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Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi ekipleri, asfalt çalışmalarına devam ediyor.

Fiziki belediyecilik faaliyetlerine hız kesmeden devam eden Karatay Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri; Karatay'ın ilçe merkezi ve en uzak mahallelerinde asfaltlama çalışmalarını sürdürüyor. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca; Saraçoğlu Mahallesinde yapımı devam eden asfalt çalışmalarını inceledi. Başkan Kılca'ya başkan yardımcıları, birim müdürleri ve Saraçoğlu Mahallesi Muhtarı Ramazan Doğan da eşlik etti. Asfalt serimi gerçekleştirilen caddelerin son durumuyla ilgili bilgi alan Başkan Hasan Kılca, "Alt yapıyı ve üst yapıyı güzelleştirip, hemşehrilerimizin yaşamlarını kolaylaştırmak için hizmet belediyeciliğinin örneğini bugün Saraçoğlu Mahallemizde gerçekleştiriyoruz. Burası otobüs güzergahının da olduğu bir cadde. Başkan yardımcılarımız, müdürlerimiz ve muhtarımızla birlikte incelemeler gerçekleştiriyoruz. Karatayımızın tüm mahallelerinde alt yapısı tamamlanmış alanlarda asfalt çalışmalarımıza devam edeceğiz. Millete hizmet etme adına bir hedef koymuştuk bu hedefe ulaşmaya gayret ediyoruz" dedi.

Karatay Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarını yakından takip eden Başkan Kılca, asfalt makinesinin direksiyonuna da geçerek işçilerle birlikte asfalt döktü.

"Hizmetler istişareler ile şekilleniyor"

Başkan Kılca; Karatay'a yapılan hizmetlerin katılımcı belediyeciliğin gereği, hizmetin yapılacağı bölge sakinleri ile istişare yapıldıktan sonra hayata geçirildiğini belirterek, "Cadde ve sokaklarımızı güzelleştirmek için çalışıyoruz. İlçe genelinde gerek yapmış olduğumuz tespitler gerek vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrulusunda yoğun çalışmalar yürütüp, vatandaşlarımızın daha güzel ve daha yaşanabilir bir Karatay'da hayatlarını sürdürmeleri için çalışıyoruz. Amacımız hemşehrilerimizin yaşam standardını yükseltmek" ifadelerini kullandı.

Başkan Kılca, sıcak havalara rağmen büyük bir özveriyle Karatay'a hizmet eden Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerine de teşekkür ederek, kolaylıklar diledi. - KONYA
Fen İşleri Müdürlüğü, Karatay, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 03:07 Kaynak: İHA
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