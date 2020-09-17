Karatay'da atık ilaçlar çöpe gitmeyecek - Son Dakika

Karatay'da atık ilaçlar çöpe gitmeyecek

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, tarihi geçmiş ilaç ve ilaç atıklarının çöpe karışmadan imha edilmesini sağlamak üzere yeni proje başlattı.

Karatay'da atık ilaçlar çöpe gitmeyecek, System.String[]

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, tarihi geçmiş ilaç ve ilaç atıklarının çöpe karışmadan imha edilmesini sağlamak üzere yeni proje başlattı.

Karatay Belediyesi, hayata geçirdiği projelerle Türkiye'de her alanda uygulanan 'Sıfır Atık Projesi'ne büyük katkı sağlamaya devam ediyor. Bu kapsamda Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki 32 Aile Sağlığı Merkezi'ne "Atık İlaç Toplama Kutusu" yerleştirdi. Gelişigüzel atıldığında çevre ve insan sağlığına büyük ölçüde zarar veren atık ilaçlara yönelik başlatılan projeyle ilaçlar atık olmaktan çıkarılacak. Vatandaşlar, kullanım tarihi geçmiş ilaçları kendilerine en yakın sağlık ocağındaki 'Karatay Belediyesi Atık İlaç Toplama Noktası'na bırakarak hem doğayı hem de insan sağlığını korumuş olacak.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, aynı zamanda atık ilaçların geri dönüştürülerek ekonomiye kazandırılmasını da amaçlayan projeyle tehlikeli atık sınıfına giren atık ilaçların kontrollü olarak imhası için atık ilaç kutuları ile toplanması; çevreye, doğaya ve canlıya zarar getirmeyecek şekilde lisanslı tesislerde bertaraf edilmesinin sağlanması, şehrin doğasının ve halk sağlığının korunmasını hedeflendiğini belirtti. Bugüne kadar hayata geçirdikleri pek çok geri dönüşüm projesiyle hem doğayı koruduklarını hem de ülke ekonomisine ciddi katkılar sağladıklarını belirten Başkan Hasan Kılca, bu projenin de bu amacı taşıdığını söyledi.

Hasan Kılca, ülkemizde alınan ilaçların neredeyse yarıya yakınının son kullanım tarihi dolmadan veya kutusunun dahi açılmadan evsel atık olarak çöplere atıldığını ifade ederek, "Bu ilaçlar da çöpe atıldığında içlerindeki kimyasal maddeler maalesef toprağa ve suya karışarak çevre kirliliğine neden oluyor. Bu kirlilik hem insan sağlığına hem de doğadaki diğer canlılara zarar veriyor. Onun için de ilaç çöp değildir, çöplüğe atılamaz diyoruz ve bertaraf edilmesi gereken bu atıklar için yeni bir projeyi hayata geçirmiş olduk. İlçemiz genelindeki 32 Aile Sağlığı Merkezi'ne 'Atık İlaç Kutusu' yerleştirdik. Hemşehrilerimden, evlerinde bulunan tarihi geçmiş veya kullanılmayan, ihtiyaç fazlası ilaçları bu kutulara bırakmalarını rica ediyorum. Bu projeyle duyarlı vatandaşlarımızın da katkılarıyla başarıya ulaşacağımızı temenni ediyorum" dedi. - KONYA

Hasan Kılca, Karatay, Konya, İlaç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 11:04 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Karatay'da atık ilaçlar çöpe gitmeyecek - Son Dakika

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