Son Dakika Haberleri: Karatay'da bayram öncesi hazırlıklar tamam
Son Dakika Güncel Haber

Karatay'da bayram öncesi hazırlıklar tamam

1 saat önce

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, ilçede Ramazan Bayramının sorunsuz yaşanması için tüm hazırlıklarını tamamladı.

Karatay'da bayram öncesi hazırlıklar tamam, System.String[]
Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, ilçede Ramazan Bayramının sorunsuz yaşanması için tüm hazırlıklarını tamamladı.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, vatandaşların Ramazan Ayının ardından bayramın da huzurlu ve rahat bir şekilde yaşaması adına her türlü önlemi aldıklarına vurgu yaparak, "Zabıta ve Çevre Koruma Müdürlükleri'ne bağlık nöbetçi bütün ekiplerimiz, bayram süresince 24 saat Karataylı hemşehrilerimize hizmet verecek. Alınan önlemlere rağmen hemşehrilerimizin karşılaşabilecekleri sıkıntıları, istek ve şikayetleri 350 13 13 numaralı telefona bildirmelerini istiyoruz" dedi.

Başkan Hasan Kılca, vatandaşların bayramı dolu dolu geçirmeleri amacıyla tüm parkların açık olacağını belirterek, Konyalıları Karatay'ın parklarına davet ederek Şehir Parkı ve Karaaslan Piknik Bahçesi'nin 3 gün boyunca ücretsiz olacağını söyledi. Başkan Kılca, herhangi bir olumsuzluğa karşı, Zabıta ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin bayram boyunca görevlerinin başında olacağını belirtti. - KONYA
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 04:43 Kaynak: İHA
Konya, Karatay, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Süleyman Soylu: Suriyelileri bayramda gönderme politikasını biz oluşturduk Emeklilerin bayram ikramiyeleri hesaplara yatırıldı Kazada ölen kızının başında çaresizce bekledi Son Dakika! Pedofili içerikli kitabın yazarı ve yayınevi sahibi hakkında hapis istemiyle dava açıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.5.2019 17:50:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karatay'da bayram öncesi hazırlıklar tamam
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]