Karatay'da bu yılki kilit parke taş hedefi 1 milyon metrekare - Son Dakika

Karatay'da bu yılki kilit parke taş hedefi 1 milyon metrekare

06.04.2021 13:28
Karatay'da bu yılki kilit parke taş hedefi 1 milyon metrekare, System.String[]

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin ilçeye bağlı merkeze uzak 14 mahallesinde sürdürdüğü kilit parke taş, bordür ve tretuvar çalışmalarını yerinde inceledi.

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin ilçeye bağlı merkeze uzak 14 mahallesinde sürdürdüğü kilit parke taş, bordür ve tretuvar çalışmalarını yerinde inceledi.

Belediye başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin de eşlik ettiği inceleme kapsamında Başkan Hasan Kılca, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Hasan Kılca, Karatay'ın yaşam kalitesini yükselten ve ilçenin çehresini değiştiren çalışmalarının programlı olarak devam ettiğini söyledi.

Karatay'a artı değer katacak tüm çalışmalarının hız kesmeden devam ettiğine vurgu yapan Kılca, "Karataylı hemşehrilerimizin refahını, rahatını ve mutluluğunu artırmak amacıyla tüm ekiplerimizle sahadayız. 14 mahallemizde süren alt yapı çalışmalarımızı yerinde inceledik. Karatay Belediyesi olarak ekiplerimizle birlikte ilçemizin her noktasındayız. İlçe merkezimizde olduğu gibi merkeze uzak 32 mahallemizde de alt yapı, parke, bordür, asfalt ve tretuvar çalışmalarımız devam ediyor. Bu yıl 1 milyon metrekarelik bir kilit parke taş hedefi koyduk. Bunun gerçekleştirilmesi hatta üstüne çıkılması için gayret göstereceğiz. Karatay'ın tamamındaki alt yapı çalışmaları tamamlanıncaya kadar çalışmalarımız sürecek ve inşallah kısa süre içerisinde merkeze uzak mahallelerimiz de merkezdeki mahallelerimizin imkanlarına kavuşmuş olacak. Hedefimiz ve tüm gayemiz hemşehrilerimizin daha güzel daha ve kaliteli ortamlarda yaşamalarını sağlamaktır. Karatay'ımızın her türlü ihtiyacını karşılamak için gece gündüz demeden gayret etmeye devam edeceğiz" dedi. - KONYA

Karatay'da bu yılki kilit parke taş hedefi 1 milyon metrekare
Karatay'da bu yılki kilit parke taş hedefi 1 milyon metrekare
Karatay'da bu yılki kilit parke taş hedefi 1 milyon metrekare
Karatay'da bu yılki kilit parke taş hedefi 1 milyon metrekare

Hasan Kılca, Hisarcık, Karatay, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Karatay'da bu yılki kilit parke taş hedefi 1 milyon metrekare - Son Dakika


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