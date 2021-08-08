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Karatay'da "Gençlik Buluşması" programı - Son Dakika

Karatay'da "Gençlik Buluşması" programı

08.08.2021 10:34
Karatay'da

AK Parti Karatay İlçe Gençlik Kolları tarafından "Gençlik Buluşmaları" programı organize edildi.

AK Parti Karatay İlçe Gençlik Kolları tarafından "Gençlik Buluşmaları" programı organize edildi.

Konya Karatay Gençlik Merkezi'nde AK Parti Karatay İlçe Gençlik Kollarınca düzenlenen Gençlik Buluşması'na AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç ve AK Parti Karatay Gençlik Kolları Başkanı Erkan Alemdar konuşmacı olarak katıldı. Samimi bir ortamda yapılan buluşma programında Karatay'a yapılan gençlik yatırımlarından bahseden Başkan Hasan Kılca, gençlerin ilçede görmek istedikleri yatırımlar hakkında da fikirlerini sorarak, istişarelerde bulundu. Gençlere yönelik birçok projeyi hayata geçirdiklerini söyleyen Başkan Kılca, 'Kendisini her anlamda yetiştirmiş, milli ve manevi değerlere sahip bir nesil için gayret ediyoruz' diyerek; fiziki ve altyapı belediyeciliğinin yanı sıra sosyal projelere de katkı verdiklerini belirterek her zaman gençlerin yanında oldukları mesajını verdi.

"Gençlerimizi merkeze alan projeleri hayata geçiriyoruz"

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, belediye olarak gençlerin çok yönlü gelişmelerini desteklediklerine vurgu yaparak; gençleri bilime, sanata, kültürel ve sportif faaliyetlere yönlendirecek fırsatlar oluşturmak için gayret ettiklerini aktardı. Karatay'da her gün eğitime ve gençlere yönelik yeni bir protokolün imzalandığına dikkat çeken Kılca, "Bizler sosyal belediyecilik ilkemiz gereği genç kardeşlerimizi merkezine alan çalışmaları ve projeleri birer birer sizlere sunduk, sunmayı da sürdürüyoruz. Sizdeki ışığın ve cevherin farkındayız. Gençlerle bir araya geleceğimiz böylesine güzide programları çok önemsiyor ve farklı platformlarda bir araya gelmekten çok keyif alıyoruz. Neredeyse her gün eğitimle ilgili yeni projeler ve protokoller yapıyoruz. Karatay Belediyesi olarak ilçemizdeki gençlerin her birine bir şekilde dokunmayı, onların eğitimine katkı sunmayı ve geleceğe hazırlanmalarında destek olmayı hedefliyoruz" dedi.

" Türkiye'nin en büyük kitap kafesi Karatay'da açılacak"

Türkiye'nin en büyük Kitap Kafesinin Karatay'da açılacağını hatırlatan Hasan Kılca, "Belediye olarak şehrin imarıyla ilgili çok önemli çalışmalara imza atıyoruz ama bizim için daha önemli olan neslin ihyası. Bunun için Celaleddin Karatay Gençlik Merkezimizi gençlerimizin hizmetine sunmak için Konya Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile işbirliği protokolü imzalayarak, Konya Gençlik ve Spor Müdürlüğü'ne tahsis ettik. Gençlik Spor Bakanlığımızdan ilgili genel müdürümüz geldiğinde, bana bu projeden ve gençlerle ilgili yapacağı çalışmalardan bahsedince çok heyecanlandım ve Konya'mızın en çok kullanılan düğün salonlarından birini meclisimizle birlikte gençlerimizin hizmetine tahsis etme kararı aldık. Burada Türkiye'nin en büyük kitap kafesi açılacak. Gençlerimizin spor yapılabileceği alanlar, eğitim sınıfları olacak. Tesisimiz 7/24 açık olacak. Yani doya doya kullanabileceğiniz bu salon sizlerin emrine amade olacak" ifadelerine yer verdi.

"Gençlerimize inanıyor ve güveniyoruz"

AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun ise; gençlere değer veren, onların önünü açan, her türlü imkana kavuşmaları için olanaklar tanıyan, gençlere tereddütsüz yetki veren bir partinin mensubu olduklarını kaydederek, gençlerin Türkiye'nin aydınlık yüzü olduğunu söyledi. Sorgun, "Siz değerli genç kardeşlerimiz bizlerin hem enerji kaynağı hem de aydınlık geleceğe dair umudusunuz. Her biri ayrı bir cevher olan gençlerimiz iyi ki varsınız. Z kuşağı diyerek gençlerimizden kaygı duyanlara gençlerimiz en güzel cevabı 15 Temmuz'da vermiştir. Z kuşağı diye eleştirdikleri gençlerimiz ihanete karşı sokaklarda ve meydanlarda kahramanlık destanı yazdılar. Bu gençlik, vatanına bayrağına sahip çıkan çok büyük bir gençlik kitlesinin var olduğunu ortaya koymuştur. Sizlere inanıyoruz, sizlere güveniyoruz. Biz de üzerimize ne düşüyorsa gerekeni yapacağız. Çünkü geleceği inşa edecek olan sizlersiniz" ifadelerine yer verdi.

"Karatay'ın geleceğine gençler yön verecek"

Gençlerle sık sık bir araya geleceklerini dile getiren Mehmet Genç ise, "Gençlerimiz bizim enerji kaynağımız ve itici gücümüz. Karatay'daki başarımızda gençlerimizin emekleri de, gayretleri de inkar edilemeyecek kadar büyük. Bu toplantıyı gençlerimizi dinleyelim diye gerçekleştirdik. Bundan sonra Karatay'ın tüm mahallelerinde her hafta buluşmaya devam edeceğiz. Buradaki asıl amacımız gençlerimizi dinlemek ve Karatay'ımızın geleceğine birlikte yön vermek" şeklinde konuştu.

AK Parti Karatay Gençlik Kolları Başkanı Erkan Alemdar Mahallelerde sürekli olarak gerçekleştirilecek olan Gençlik Buluşmaları programının ilk adımını attıklarını söyleyerek, kendilerine her zaman destek olan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'ya teşekkür etti.

AK Parti Karatay Gençlik Kolları ev sahipliğinde gerçekleştirilen 'Gençlik Buluşması'nda konuşmaların ardından günün anısına hatıra fotoğrafı çektirildi. - KONYA

Karatay'da Gençlik Buluşması programı
Karatay'da Gençlik Buluşması programı
Karatay'da Gençlik Buluşması programı
Karatay'da Gençlik Buluşması programı

Hisarcık, AK Parti, Karatay, Konya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Karatay'da 'Gençlik Buluşması' programı - Son Dakika


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