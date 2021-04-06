Karatay'da hedef '1 milyon' metrekare parke - Son Dakika

Karatay'da hedef '1 milyon' metrekare parke

06.04.2021 14:46
Karatay'da hedef '1 milyon' metrekare parke, System.String[]

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin merkeze uzak mahallelerde yürüttüğü kilit parke taş çalışmalarını yerinde inceledi.

Merkeze uzak 14 mahalledeki çalışmaların aralıksız bir şekilde sürdürüldüğünün altını çizen Başkan Hasan Kılca, "Bu yıl, mahallelerimize 1 milyon metrekarelik kilit parke taş hedefi koyduk. Amacımız, Karatay'ımızın tamamını merkezdeki mahallelerimizin imkânlarına kavuşmak" dedi.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin ilçeye bağlı merkeze uzak 14 mahallesinde sürdürdüğü kilit parke taş, bordür ve tretuvar çalışmalarını yerinde inceledi.

Belediye başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin de eşlik ettiği inceleme kapsamında Başkan Hasan Kılca, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Hasan Kılca, Karatay'ın yaşam kalitesini yükselten ve ilçenin çehresini değiştiren çalışmalarının programlı olarak devam ettiğini söyledi.

1 MİLYON METREKARE PARKE DÖŞENECEK

Karatay'a artı değer katacak tüm çalışmalarının hız kesmeden devam ettiğine vurgu yapan Kılca, "Karataylı hemşehrilerimizin refahını, rahatını ve mutluluğunu artırmak amacıyla tüm ekiplerimizle sahadayız. 14 mahallemizde süren alt yapı çalışmalarımızı yerinde inceledik. Karatay Belediyesi olarak ekiplerimizle birlikte ilçemizin her noktasındayız. İlçe merkezimizde olduğu gibi merkeze uzak 32 mahallemizde de alt yapı, parke, bordür, asfalt ve tretuvar çalışmalarımız devam ediyor. Bu yıl 1 milyon metrekarelik bir kilit parke taş hedefi koyduk. Bunun gerçekleştirilmesi hatta üstüne çıkılması için gayret göstereceğiz. Karatay'ın tamamındaki alt yapı çalışmaları tamamlanıncaya kadar çalışmalarımız sürecek ve inşallah kısa süre içerisinde merkeze uzak mahallelerimiz de merkezdeki mahallelerimizin imkânlarına kavuşmuş olacak. Hedefimiz ve tüm gayemiz hemşehrilerimizin daha güzel daha ve kaliteli ortamlarda yaşamalarını sağlamaktır. Karatay'ımızın her türlü ihtiyacını karşılamak için gece gündüz demeden gayret etmeye devam edeceğiz" dedi.

Karatay'da hedef '1 milyon' metrekare parke

Fen İşleri Müdürlüğü, Hasan Kılca, Hisarcık, Karatay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Karatay'da hedef '1 milyon' metrekare parke - Son Dakika


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