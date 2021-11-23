Karatay'da her öğretmene bir fidan - Son Dakika

Karatay Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Karatay'da görev yapan öğretmenlere fidan hediye etti.

Belediyeden yapılan açıklamada, Karatay'daki 138 okulda görev yapan yaklaşık 6 bin öğretmene hediye edilen fidanlar eğitimcilere tek tek ulaştırıldığı belirtildi.

Açıklamada, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'nın şu görüşlerine yer verildi:

"Aile, elbette eğitimin başladığı yerdir ve eğer aile güçlüyse toplum da güçlüdür demektir. Aileden sonra ise okullarımız ve kıymetli öğretmenlerimiz gelir. Bizler de Karatay Belediyesi olarak buradan hareketle bu yılki 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü anlamına uygun bir şekilde kutlamak istedik. Bu amaçla ilçemizde görev yapan bütün öğretmenlerimize birer fidan hediye ettik. Meslek hayatları boyunca öğretmenlerimizin okullarımızda yetiştirdiği fidanlara bir fidan da bizler eklemiş olduk. Bir yandan yavrularımızı yetiştirirken şehrimizin ülkemizin daha da güzelleşmesine bir katkı daha sunmuş olacaklar. Milletimizin geleceğinde söz sahibi olacak nesilleri yetiştirme sorumluluğunu taşıyan tüm öğretmenlerimizin ve öğretmen adaylarımızın 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü tebrik ediyor, eğitim şehitlerimiz başta olmak üzere ebediyete irtihal eden öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum."