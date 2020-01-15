Karatay'da ihtiyaç sahiplerine şefkat eli - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karatay'da ihtiyaç sahiplerine şefkat eli - Son Dakika

Karatay'da ihtiyaç sahiplerine şefkat eli

6 saat önce

Konya'nın merkez Karatay ilçesinde ihtiyaç sahibi aileler evlerinde ziyaret edilerek talepleri karşılanıyor.

Karatay'da ihtiyaç sahiplerine şefkat eli, System.String[]

Konya'nın merkez Karatay ilçesinde ihtiyaç sahibi aileler evlerinde ziyaret edilerek talepleri karşılanıyor.


Karatay Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Yardım Komisyonu, ihtiyaç sahibi vatandaşları ihtiyaçlarının karşılanması için evlerinde ziyaret ediyor. Gerçekleştirilen ziyaretlerle Karatay Belediyesine çeşitli iletişim yolları aracılığıyla ulaşan ihtiyaç sahiplerinin durumları inceleniyor. Meclis üyeleri, sosyologlar, sosyal hizmet uzmanları ve doktorlardan oluşan Sosyal Destek Hizmetleri Yardım Komisyonunun ziyaretinin ardından hazırladığı rapora göre, talep sahibine sosyal yardımın yapılıp yapılamayacağına karar veriliyor.


"Zor zamanlarında yanlarında olmaya gayret ediyoruz"


Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, belediye olarak ihtiyaç sahibi vatandaşların zor zamanlarında yanlarında olmaya gayret ettiklerini belirterek, bu konuda birçok proje yürüttüklerini söyledi. Başkan Hasan Kılca, "Karatay Belediyesi olarak ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın zor zamanlarında yanlarında olmaya gayret ediyoruz. Bu hem köklü medeniyetimizin hem de inancımızın bir gereği. Bu kapsamda da Karatay Belediyesi olarak nakdi yardımdan aşevi yardımına, şefkat evlerinden gıda yardımına, asker maaşından Karatay Kart uygulamasına kadar her konuda ihtiyaç sahiplerine katkı sunuyoruz. Belediyemiz bünyesindeki Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğümüz de Karatay genelinde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın tespiti veya belediyemize ulaşan müracaatların değerlendirilip sonuçlandırması adına yıl boyunca özverili bir şekilde çalışıyor. Çünkü yardımlarımızın gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşması önemli. Bizlere bir şekilde ulaşan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı evlerinde ziyaret ederek söz konusu hizmetlerimizin gerçek amacına ulaşmasını sağlıyoruz. Belediye olarak sadece fiziki belediyecilikte değil sosyal belediyecilikte de iddialıyız ve bu konuda vatandaşlarımızın gönlüne dokunmaya değer veriyoruz" dedi. - KONYA

Karatay, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 10:58 Kaynak: İHA
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