Karatay'da ilaçlama çalışmalarına başladı - Son Dakika

Karatay Belediyesi, havaların ısınması ile birlikte, insan sağlığını tehdit eden faktörlerle mücadele etmek üzere ilçe genelinde 2021 yılının kapsamlı ilaçlama çalışmasını başlattı.

Karatay Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından gerçekleştirilen ilaçlama faaliyetleri, çevre sağlığı açısından hiçbir yan etkisi bulunmayan ilaçlarla birlikte sivrisineklerin ve haşerelerin üreme noktaları olan; kanalizasyonlardaki uçkun ve larvalarının bulunduğu alanlarda çalışmalar titizlikle gerçekleştiriliyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN ONAYLI İLAÇLAR KULLANILIYOR

Vatandaşların sağlıklı ve konforlu bir yaz geçirmeleri için 80 mahallenin tamamında ekolojik dengeye ve diğer canlılara zarar vermeden sürdürülen ilaçlama faaliyetleri fiziksel ve kimyasal yöntemlerle desteklenerek etkin bir şekilde uygulanıyor. Haşerelerle mücadelede istenmeyen canlıların kontrolü sağlanırken Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından önerilen ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı ilaçlar kullanılıyor. Karatay Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü yetkilileri, ilçe sınırları içerisinde bulunan 80 mahallenin tamamının uzman kişiler tarafından hafta da 2 kere olarak ULV cihazlı 6 araç, 1adet mist blower,1 adet termal fog(sıcak sisleme) ile ilaçlandığı belirtti. Kullanılan ilaçların Sağlık Bakanlığından onaylı olduğunu aktaran yetkililer; uluslararası standartlara uygun ilaçlarla belirli bir takvim çerçevesinde Karatay'ın tüm mahallelerinde ilaçlama çalışmasının uygulanacağını söyledi.

İLAÇLAMA ÇALIŞMASI KASIM AYINA KADAR SÜRECEK

Veteriner İşleri Müdürlüğü kontrolünde yürütülen ilaçlama çalışması, insan ve çevre sağlığı göz önünde bulundurularak, vatandaşların sıcak yaz günlerinde huzurlu ve rahat etmesini sağlayacak. Yapılan ilaçlama çalışmalarıyla; karasinek, sivrisinek gibi haşerelere karşı hava şartlarına bağlı olmak kaydıyla Kasım ayına kadar Karatay'ın tamamın da mücadele devam edecek.

KILCA: MODERN BİLİM YÖNTEMLERİ KULLANILIYOR

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca konuyla ilgili yaptığı açıklamada gerçekleştirilen çalışmaların önemini vurgulayarak; zararlılarla mücadele ederken doğal dengenin korunması konusunda son derece hassas ve modern bilimin yöntemleri çerçevesinde hareket ettiklerini söyledi.