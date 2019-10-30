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Karatay'da kentsel dönüşüm

5 dakika önce

Karatay Belediyesi, imar ve mülkiyet sorunlarının çözümü amacıyla yaptığı düzenlemeleri kapsamında, 2019 yılı içerisinde 21 mahallede, 38 farklı düzenleme sahasında 9 milyon 821 bin metrekarelik alanda imar düzenlemesi yapıldığını açıkladı.

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Karatay Belediyesi, imar ve mülkiyet sorunlarının çözümü amacıyla yaptığı düzenlemeleri kapsamında, 2019 yılı içerisinde 21 mahallede, 38 farklı düzenleme sahasında 9 milyon 821 bin metrekarelik alanda imar düzenlemesi yapıldığını açıkladı.

Belediyeden yapılan açıklamada, 2019 yılı içerisinde Karaaslan Dede, Karaaslan Üzümcü, Çatalhüyük, İstiklal, Saraçoğlu, Başak, Şatır, Selim Sultan, Hacı İbali, Karakulak, Kumköprü, Mengene, Orhangazi, Doğuş, Mezbaha (Fetih), Nakipoğlu, Sarıyakup, Keykubat, Hacı Yusuf Mescit, Şeyh Ulema Recep Ağa ve Aziziye mahallelerinde 38 farklı düzenleme sahasında çalışma yaptıklarına vurgu yapılarak bu kapsamda, 9 milyon 821 bin metrekarelik alanda, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince imar uygulaması yapıldığı kaydedildi.

Selim Sultan, Orhangazi, Karatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 06:18 Kaynak: AA
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