Karatay'da muhtarlar toplantısı düzenlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karatay'da muhtarlar toplantısı düzenlendi - Son Dakika

Karatay'da muhtarlar toplantısı düzenlendi

6 saat önce

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay ilçe Kaymakamlığı tarafından her ay düzenlenen muhtarlar toplantısına katıldı.

Karatay'da muhtarlar toplantısı düzenlendi, System.String[]

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay ilçe Kaymakamlığı tarafından her ay düzenlenen muhtarlar toplantısına katıldı.

Karatay İlçe Kaymakamlığı tarafından düzenlenen muhtarlar toplantısı, Karatay Belediyesi Sedirler Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Muhtarlara seslenen Karatay Kaymakamı Abdullah Selim Parlar, "Sizler mahallelerimizde bizlerin birer temsilcisisiniz. Bu doğrultuda hep birlikte istişare yoluyla ilçemiz adına güzel işler yapma gayreti içerisinde olacağız. Göreve geldiği günden beri ilçemiz için gerçekleştirdiği özverili çalışmalarından dolayı Belediye Başkanımıza da teşekkürlerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Hasan Kılca da 2019 yılı yatırım ve 2020 yılı projelerini muhtarlara anlattı.

Kılca, konuşmasında şunları kaydetti:

"2019 yılı büyük başarılara imza atılan bir yıldı. 2020 yılında da aynı aşkla ve çalışma azmi ile Karatay'a hizmet etmek için çalışacağız. Vatandaşlar ile diyaloğu sağlayan, mahallelerde yaşanan sorunları belediyelere ileten muhtarlarla sık sık bir araya gelerek sorunları görüşüyor ve olumlu sonuçlar alıyoruz. Amacımız vatandaşların taleplerini ve sıkıntılarını dinleyerek hızlı bir şekilde çözüm üretmek. 2020 yılı Karatay için yatırımlar ve projeler yılı olacak. Karatay'daki yaşam standardının daha da yükselmesi ve hizmetlerin daha nitelikli hayata geçmesi için, Kaymakamımızla, tüm daire müdürlerimizle ve muhtarlarımızla uyum içerisinde ilçemize hizmet etmeye devam edeceğiz."

Toplantıya Karatay Kaymakamı Abdullah Selim Parlar, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay'daki mülki erkan, Karatay Belediye Başkan Yardımcıları, birim müdürleri ve Karatay'da görev yapan muhtarlar katıldı.

Abdullah Selim, Hasan Kılca, Karatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 01:28 Kaynak: AA
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