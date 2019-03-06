Son Dakika Haberleri: Karatay'da Muhtarlarla İstişare Toplantısı Yapıldı

Karatay'da Muhtarlarla İstişare Toplantısı Yapıldı

1 saat önce

Karatay ilçesinde düzenlenen muhtarlar istişare toplantısında, muhtarlar ve kamu kurumlarının amirleri buluştu.

Karatay'da Muhtarlarla İstişare Toplantısı Yapıldı, System.String[]
Karatay ilçesinde düzenlenen muhtarlar istişare toplantısında, muhtarlar ve kamu kurumlarının amirleri buluştu.

Sedirler Sosyal Tesisleri'nde gerçekleşen toplantıda konuşan Karatay Belediye Başkanı Mehmet Hançerli, Karatay'ın her zaman hizmetin en iyisine layık olduğunu belirterek, "82 mahallemize hizmet ederken hiçbir ayrım yapmadan merkezde ne varsa merkeze uzak mahallelerde de aynı özveri ve heyecan ile çalıştık. Muhtarlarımız ile birlikte yaptığımız istişareler, bu hizmetleri yapma noktasında bize yol gösterdi." dedi

Toplantının sonunda Başkan Hançerli'ye Karatay Kaymakamı Abdullah Selim Parlar tarafından takdir belgesi ve hat süslemeli tablo takdim edildi.

Toplantıya Karatay Kaymakamı Abdullah Selim Parlar, İlçe Jandarma Komutanı Muhammet Kavak, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Demirgül, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Büyükmanav, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Esat Altuntaş, Karatay Halk Eğitim Müdürü İbrahim Sardoğan, Konya Karatay ve Tüm İlçeleri Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Çetin ile muhtarlar katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 02:09 Kaynak: AA

Mehmet Hançerli, Karatay, Güncel
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