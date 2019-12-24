Karatay'da öğrencilere çölyak hastalığı anlatıldı - Son Dakika

Konya'nın Karatay İlçe Belediyesi Kent Konseyi ve Glutensiz Yaşam Derneği, Aliye Hüseyin Tekbaş İlkokulu'nda Çölyak hastalığı ve hastalıkla mücadele konusunda bir program düzenledi.



Programa konuşmacı olarak katılan Necmettin Erbakan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Diyetetik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Elif Yıldırım, hastalığın tanımı, teşhisi, belirtileri ve söz konusu süreçte dikkat edilmesi gereken birçok konuda öğrencilere bilgi verdi.



Hastalık hakkında bilgi vererek toplumda bir farkındalık oluşturmak ve duyarlılığı arttırmak istediklerini belirten Dr. Elif Yıldırım, hastalığın kanıtlanmış tek tedavisinin yaşam boyu tam glutensiz diyet olduğunu belirtti. Hastaların günlük yaşamlarında herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaması adına glutensiz ekmek tüketimine çok dikkat etmeleri gerektiğine de vurgu yapan Dr. Elif Yıldırım, bu konuda proje üreterek hayata geçiren Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'ya teşekkür etti. Yıldırım, "Maalesef günümüzde Çölyak hastaları, glutensiz ürünlerin temin edilmesinde zorluklar yaşıyor. Ancak Karatay Belediyesi bu konuya sessiz kalmayarak Çölyak hastalarının kullanması gereken glutensiz ekmeğin üretimi ve satışına başladı. Bu çok güzel bir proje ve takdir edilmesi gerekiyor. Bu vesileyle Karatay Belediye Başkanı Sayın Hasan Kılca'ya teşekkür ediyoruz" diye konuştu.



"Konyalı çölyak hastaları büyük bir yükten kurtuldu"



Karatay Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Abdürrahim Arslan da, günümüzde çölyak hastalığı tanısı konulmayan birçok insanın olduğunun altını çizerek, "Küçük yaşta tanı konulan birçok gencimiz var. Bu gençlerimizin günlük yaşamlarında karşılaştıkları problemleri anlatmak, empati kurup farkındalık oluşturmak için bu semineri düzenledik. Ben bu seminerin düzenlenmesine katkı sunan Karatay Belediye Başkanımız Sayın Hasan Kılca'ya, bilgi ve tecrübeleriyle bizleri yalnız bırakmayan Elif Yıldırım hocamıza ve öğrenci kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Ülkemizin birçok yerinde olduğu gibi Konya'da da çölyak hastalarının en büyük sorunu glutensiz ürünlere ulaşmak. Bu önemli eksikliği görerek glutensiz ekmek üretimini gerçekleştiren Belediye Başkanımız Sayın Hasan Kılca'ya huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ediyorum. Gerçekten de Çölyak hastaları, bu projeyle büyük bir yükten kurtuldu" diye konuştu.



Konuşmaların ardından Necmettin Erbakan Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik öğrencileri, Çölyak hastalığını anlatan bir tiyatro oyunu da gerçekleştirildi. - KONYA