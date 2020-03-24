Karatay'da pazar yerlerinde denetim - Son Dakika
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Karatay'da pazar yerlerinde denetim

7 saat önce

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi zabıta ekipleri ilçe genelinde denetimlerde bulunarak vatandaşları açıkta satılan ürünlere dokunmamaları konusunda uyardı.

Karatay'da pazar yerlerinde denetim, System.String[]

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi zabıta ekipleri ilçe genelinde denetimlerde bulunarak vatandaşları açıkta satılan ürünlere dokunmamaları konusunda uyardı.


İçişleri Bakanlığı tarafından 16 Mart'ta Türkiye genelindeki tüm valiliklere gönderilen genelge kapsamında Karatay Belediyesi zabıta ekipleri kapalı bulunması gereken iş yerlerini ve ilçe genelinde faaliyet göstermeye devam eden iş yerlerinin hijyen kuralları denetleniyor. Ticaret Bakanlığı'nın 20 Mart'ta yayınladığı "Marketler ve pazar yerlerinde sebze ve meyvelerin tüketicilerce seçilmeden, satıcılarca gerekli hijyen koşullarına dikkat edilerek satılması ve tezgahlar arasında boşluk bırakılması" yönünde gönderdiği genelgede yer alan kanun kapsamında Karatay Belediyesi Zabıta ekipleri denetimlerde bulunuyor. Zabıta ekipleri esnafa tezgahlar arasında güvenli mesafe oluşturmaları yönünde bilgilendirme ve uyarıda bulunurken, vatandaşlar da tezgahlarda satılan ürünlere dokunmamaları konusunda uyarıldı.


"Vatandaşlarımızın sağlığı her şeyden önemli"


Temizlik ve hijyen kurallarına her zamankinden daha fazla dikkat edilmesi gerektiğini belirten Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, salgının ancak bu hassasiyetlerle sona erdirilebileceğinin altını çizdi.


Başkan Hasan Kılca, "İlçe genelinde vatandaşlarımızın sağlığını korumak için pek çok çalışma yürütüyoruz. Bir yandan dezenfekte çalışmaları yaparken diğer taraftan da Zabıta Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz, İçişleri Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgelerle ilgili denetimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Bunun yanı sıra yine vatandaşımızın yoğun bir şekilde uğradığı pazaryerlerimizde de denetimlerimiz devam ediyor. Pazar esnaflarımız ve alışveriş yapan vatandaşlarımızı gerekli önlemleri almaları için hem bilgilendiriyoruz hem de uyarıyoruz. Bu vesileyle bir kez daha Karatay'da yaşayan ama özellikle de yaşlı ve kronik hastalığı bulunan tüm vatandaşlarımızın zorunlu olmadıkça kalabalık yerlerden uzak kalmasını istiyoruz. İlçemiz genelinde denetimlerimiz ve ortak kullanım alanlarındaki dezenfekte çalışmalarımız devam edecek. Halkın sağlığı her şeyden önemli. Onun için hep birlikte ülkemizde ve dünyada hızlıca yayılan bu salgına karşı temizlik ve hijyen kurallarına uyarak atlatacağız inşallah" dedi. - KONYA

Karatay, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 04:31 Kaynak: İHA

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