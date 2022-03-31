Karatay'da Ramazan öncesi denetimler sıklaştı - Son Dakika
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Karatay'da Ramazan öncesi denetimler sıklaştı

31.03.2022 12:13
Karatay'da Ramazan öncesi denetimler sıklaştı

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, yaklaşan Ramazan ayı öncesinde rutin olarak sürdürdüğü denetimlerini daha da arttırdı.

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, yaklaşan Ramazan ayı öncesinde rutin olarak sürdürdüğü denetimlerini daha da arttırdı.

Karatay Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri tarafından Ramazan ayı öncesinde vatandaş sağlığı denetimlerini sıklaştırdı. Vatandaşların Ramazan ayını sorunsuz bir şekilde geçirmesini isteyen ekipler, ilçede bulunan alışveriş merkezleri, fırınlar ve pastanelere yönelik denetimlerine hız verdi. Ekipler, işyerlerinin temizliği, satılan ürünlerin son kullanma tarihleri, resmi belge kontrolü ve imalat yerleri ve çalışanların hijyen kurallarına uyup uymadığını inceliyor.

Konuyla ilgili olarak Karatay Belediyesinden yapılan açıklamada. Ramazan ayının gelmesiyle birlikte Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin denetimlerini bir kat daha arttırdığı dile getirilerek, "Vatandaşlarımızın Ramazan süresince, güvenli ve huzurlu bir şekilde alışveriş yapabilmeleri için ekiplerimiz ilçe genelinde sürekli denetimler gerçekleştiriyor. Söz konusu denetlemelerde ekiplerimiz; kendi evinde ve kendi sofrasında nasıl güvenilir ve sağlıklı ekmek ya da pide görmek istiyorsa aynısının vatandaşın sofrasında da olması adına azami hassasiyet gösteriyor. Bu çerçevede ekiplerimiz; fırın, market ve pastane daha birçok işletmenin denetiminde genel temizlik, üretim izni, ruhsat, gramaj, etiket ve personel kılık kıyafetleri konularına dikkat ediyor. Yine ekiplerimiz, ambalajlı ürünlerin son kullanma tarihi ve ekmeklerin gramajlarını da bu çerçevede yerinde denetliyor" denildi.

Denetimlerin Ramazan ayı içerisinde de devam edeceği belirtilen açıklamada, şu ana kadar herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadığı, bazı eksikliklerin giderilmesi için işletmecilere gerekli uyarıların yapıldığı belirtildi. - KONYA

Karatay'da Ramazan öncesi denetimler sıklaştı
Karatay'da Ramazan öncesi denetimler sıklaştı
Karatay'da Ramazan öncesi denetimler sıklaştı

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Hisarcık, Karatay, Ramazan, Zabıta, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Karatay'da Ramazan öncesi denetimler sıklaştı - Son Dakika


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