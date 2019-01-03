Son Dakika Haberleri: Karatay'da Sorunlar Hizmet Masası'nda Çözülüyor

Karatay'da Sorunlar Hizmet Masası'nda Çözülüyor

12 dakika önce

Karatay Belediye Başkanı Mehmet Hançerli, vatandaşların ihtiyaç duydukları herhangi bir konuyla ilgili talebini Hizmet Masası'na bildirerek, bilgi alabildiklerini belirtti.

Karatay'da Sorunlar Hizmet Masası'nda Çözülüyor, System.String[]
Karatay Belediye Başkanı Mehmet Hançerli, vatandaşların ihtiyaç duydukları herhangi bir konuyla ilgili talebini Hizmet Masası'na bildirerek, bilgi alabildiklerini belirtti.


Hançerli, belediyenin resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, yerel yönetimlerin verdiği hizmetlerin vatandaşların istekleri ve ihtiyaçları doğrultusunda gerçekleştirilmesinin önemini vurguladı.


Belediyenin vatandaşlara her zaman kapısının açık olduğunu belirten Hançerli, şunları kaydetti:


"Hizmet Masasıyla bu güne kadar vatandaşların birçok talebine cevap verdik ve çözüm ürettik. Vatandaşların her türlü talebi aynı anda online olarak bütün müdürlüklerin sistemine düşüyor. Hizmet Masası'na ulaştırılan başvurular ilgili müdürlüklere ulaştırılıp ivedilikle çözüme kavuşturuluyor. Vatandaşlarımız her konuda Hizmet Masası'na başvuru yapabiliyor. Yapılan her başvuruyu ilgili birimlerimiz titizlikle değerlendirerek cevap verip takip ediyor."


Başkan Hançerli, vatandaşların 0532 323 40 30 nolu WhatsApp hattından ve sosyal medya hesaplarından anında Karatay Belediyesine ulaşmalarının da mümkün olduğunu bildirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 02:48 Kaynak: AA

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