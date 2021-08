Karatay'da sosyal tesis hamlesi sürüyor - Son Dakika

Sosyal hayatın her alanında olduklarına vurgu yapan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, 8 Sosyal Tesisle daha şehrin modern kimliğine katkı sunacaklarını söyledi.AK Partili Belediyelerin tüm kadroları ile birlikte hizmet nöbetinde olduğuna dikkat çeken AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun ise; Karatay Belediyesi'nin yatırım ve hizmetleri ile durmak bilmeden çalıştığını bunun da gönül işi olduğunu belirtti.

Karatay Belediyesi ilçeye kazandırdığı sosyal tesislere yenilerini ekliyor. Bu kapsamda Belediye tarafından Büyükburnak, Esentepe, Yenikent, Acıdort, Zincirli, Divanlar, Ortakonak ve Yavşankuyu Mahallelerine kazandırılacak sosyal tesis ile kurs merkezlerinin temelleri, düzenlenen toplu törenle atıldı.

İlçe genelinde sosyal alanları arttırarak, vatandaşların sosyal hayatına canlılık kazandırmak amacıyla yapılacak olan sosyal tesislerin toplu temel atma töreni Büyükburnak Mahallesi'nde gerçekleştirildi.

Toplamda 6.6 milyon liraya mal olacak sosyal tesislerde muhtarlık ofisi, emekli konağı, Kur'an kursları, lojmanlar, market, fırın ve iş yeri gibi çok yönlü merkezleriyle içerisinde birçok bölüm bulunacak. Sosyal tesisler aynı zamanda vatandaşlar için önemli bir sosyal çekim merkezi olurken ilçenin sosyal ve ekonomik gibi birçok alanına katkı sunacak.

8 SOSYAL TESİSİMİZLE DAHA, ŞEHRİN KİMLİĞİNE KATKI SUNACAĞIZ

Temel atma töreninde konuşan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, sosyal hayatın her alanında olduklarına vurgu yaparak, Karataylılara 8 mahallede daha yeni yaşam kazandıracaklarını söyledi.

Karatay'da her hafta bir açılış, her hafta bir temel atma töreni gerçekleştirdiklerinin altını çizen Kılca; konforlu ulaşım ağından sosyal sorumluluk projelerine, kültürel ve eğitim hizmetlerinden her yaştan vatandaşın yararlandığı hizmet yatırımları ile modern şehir kimliğine katkı sağladıklarını vurguladı.

İLK GÜNKÜ SEVDAMIZLA YOL HARİTAMIZI BELİRLİYORUZ

Karatay Belediyesi'nin sosyal hayatın her alanında ihtiyaç duyulan hizmetleri götürmek için çalıştığını ifade eden Başkan Hasan Kılca, bunu göreve geldikleri ilk günkü heyecan ve sevdayla yaptıklarına işaret ederek; "Şehrimizin kalbi Karatay'ı altyapı ve üstyapı çalışmalarından tutun sosyal ve kültürel projelere, eğitimden-sağlığa kadar çok yönlü hizmet halkalarıyla ilmek ilmek dokuyoruz.Bizim için Karatay, yakın ve uzak mahalleleriyle bir bütün teşkil eder. Bizler de uzak yakın demeden ilçemizi bu bütünlük çerçevesinde görüp ilçemizin her bir noktasına hizmet götürmek için çalışıyoruz. Hafta başında saatte 240 ton asfalt üreten plentimizin açılışını, aynı anda hizmet araç filomuza dahil ettiğimiz 55 aracımızın hizmete girdiği açılışları gerçekleştirdik. Şimdi ise 8 mahallemize daha sosyal tesis kazandırıyoruz. Hemen yanı başımızdaki çalışmalardan bahsedecek olursak Katrancı Mahallemizde asfalt-parke işlerimiz devam ediyor. İpekler Mahallemizde sıcak asfalt çalışmamızı tamamladık. Obruk'ta büyük bir restorasyona imza atıyoruz. Suruç, Köseali, Yavşankuyu'da parke-asfalt çalışmalarımız tamamlandı. Yine Yenice ve Kızören ve Başgötüren'de parke çalışmalarımızı tamamladık. Şu anda 38 bölgede fen işleri, 30 bölgede park bahçeler ekiplerimiz, 22 bölgede makine ikmal bakım ve onarım müdürlüğü ekiplerimiz çalışma yürütüyor. Yapı Kontrol Müdürlüğümüzün çalışmalarını da ekleyeceksek olursak 100'ün üzerinde noktada Karatay Belediyesi olarak hizmet üretiyoruz. Bunların hepsi gönlü güzel hemşehrilerimizin daha güzel şartlarda yaşayabilmesi için. Geçmişte mahallesine veya yaylasına yol isteyen hemşehrilerimiz bugün kütüphane, spor kompleksi, kültür merkezi gibi taleplerde bulunuyor. Bu talepler belediyecilikte geldiğimiz noktayı ifade ederken gelecek yıllarda çok daha farklılaşacaktır. Çünkü temel ihtiyaçları giderdiğimizde yaşam kalitesini artıracak yeni hizmetlerin önünü açmış oluyoruz" dedi.

7 YENİ SOSYAL TESİSİSİN DAHA YAPIMI SÜRÜYOR

Büyükburnak, Esentepe, Yenikent, Acıdort, Zincirli, Divanlar, Ortakonak ve Yavşankuyu Mahallerinde temeli atılan sosyal tesisler ile ilgili bilgi veren Başkan Kılca şunları söyledi; "8 mahallemize 8 yeni sosyal tesisin temelini attık. İçerisinde muhtarlık ofisi, emekli konağı, Kur'an Kursları, lojmanlar ile market, kuaför ve fırın gibi iş yerlerinin olduğu çok yönlü ve çok amaçlı sosyal tesislerimizin toplam maliyeti 6.6 milyon liradır. 8 Temmuz'da Hayıroğlu, Yağlıbayat ve Akörenkışla mahallelerimize 3 adet sosyal tesis kazandırmıştık. Bugün temellerini attığımız 8 sosyal tesisimizle birlikte merkeze uzak mahallerimize toplam 11 sosyal tesis kazandırmış olacağız. Ayrıca şu anda merkezdeki 7 mahallemizde 7 ayrı sosyal tesisimizin yapımı da devam ediyor. Toplamda 18 tesisimizi Karatay'ımıza kazandırmış olacağız. İnşallah tüm bu projelerimizi en kısa sürede tamamlayarak hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Mahallerimizin sosyal ve ekonomik hayatına önemli katkılar sağlayacak yatırımlarımızın şimdiden hayırlı olmasını diliyorum."

HER HAFTA BİR YATIRIM BİR TEMEL ATMAK KOLAY İŞ DEĞİLDİR

'Her hafta bir yatırım her hafta bir temel atmak kolay değildir' diyen AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç; Karatay Belediyesi'nin birçok alanda yaşam standartlarını yükselten hizmetler sunduğunu söyledi.

Mehmet Genç; "Bir ilçede 8 sosyal tesisin aynı anda açılıyor olması hizmet olarak ne kadar başarılı olduğunun kanıtıdır. Bu da AK Partili belediyelerin bir başarısıdır. 20 yıl önce biri merkeze uzak mahallelere sosyal tesis yapılacak denildiği zaman kimse inanmazdı ama AK Parti göreve geldiği andan itibaren hizmetlerin ardı arkası kesilmedi. Merkez ve merkeze uzak ayrımı ortadan kalktı ve ülkemizin her bir noktası aynı hizmetten eşit bir şekilde faydalanıyor. Bu yatırımlar kolay değil kaynak gerekiyor, üretmek gerekiyor. Belediyemiz de bunu en iyi şekilde yapıyor. Burada Karatay Belediyemizi de özellikle tebrik etmek istiyorum. 8 Mahallemize kazandırılan sosyal tesislerin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

KARATAY BELEDİYEMİZİN HİZMET TAKVİMİ DOLU DOLU

Karatay Kaymakamı Abdullah Selim Parlar, ilçeye kazandırılan sosyal tesislerin hayırlı olmasını dileyerek; bu açılış ve temel atmaların Belediyenin hizmet ağının ne kadar dolu olduğunu gösterdiğini kaydetti.

Kaymakam Parlar şu ifadelere yer verdi: "Karatay gelişmeye devam ediyor. Başkanımız Mahallelere çıkıyoruz gelir misiniz dediğinde; anlıyorum ki ya bir temel atma var, ya bir açılış ya da asfalt çalışması var.Her zaman bir faaliyet için bir araya geliyoruz. Sayın başkanımızın öncülüğünde Karatay için hizmet seferberliği var.Karatay'da 8 adet sosyal tesisin aynı anda açılıyor olması da Belediyenin hizmet ağının ne kadar dolu olduğunu gösteriyor. Bugün temeli atılan 8 tesisin mahallerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Başkanımız nezdinde tüm çalışanlarını tebrik ediyorum."

GERÇEKLEŞTİRİLEN YATIRIMLAR BİRLİK VE BERABERLİĞİN BEREKETİ

AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun ise; gerçekleştirilen her hizmette birlik ve beraberliğin bereketi olduğu ifade etti. AK Partili Belediyelerin tüm kadroları ile birlikte hizmet nöbetinde olduğuna dikkat çeken Sorgun; Karatay Belediyesi'nin yatırım ve hizmetleri ile durmak bilmeden çalıştığını bunun da gönül işi olduğunu belirtti.

Karatay'a kazandırılan sosyal tesislerin hayırlara vesile olmasını dileyen Sorgun; "Bu eserler kendiliğinden olmaz. Birliğin beraberliğin bereketidir. Muhtarlarımızla, vatandaşlarımızla, Cumhurbaşkanımızla topyekün bir şekilde hizmet üretmeye devam ediyoruz. Bizim işimiz eser üretmek. Hepimiz hizmet nöbetteyiz. Önemli olan bu nöbetler sırasında hemşehrilerimize hangi hayırlı hizmetleri yapabiliriz sorusunun cevabını bulup onu uygulayama geçirmektir. Arkamızda milletimiz, önümüzde de Sayın Cumhurbaşkanımız olduktan sonra bu milletin sırtını kimse yere getiremez. Karatay'dan geçerken hep görüyoruz ki Belediyemiz durmuyor. Başımızı nereye çevirsek bir çalışma görüyoruz. İşte belediyecilik gönül işidir. Gönlünü koymakla olur. Hasan Başkanımız da bunu en güzel şekilde başarıyor.Kendisini emek ve özverisinden dolayı tebrik ediyorum. Belediyelerimize olan yön göstericiliğinden dolayı Muhtarlarımıza da ayrıca teşekkürlerimiz sunuyorum. Bu vesileyle Karatay'a kazandırılan 8 sosyal tesisin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

Büyükburnak Mahallesi'nde gerçekleştirilen temel atma programına AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, Karatay Kaymakamı Abdullah Selim Parlar, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç, AK Parti Karatay İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, Karatay Meclis Üyeleri, Karatay mülki erkânı ve muhtarlar katıldı.

Konuşmaların ardından Büyükburnak, Esentepe, Yenikent, Acıdort, Zincirli, Divanlar, Ortakonak ve Yavşankuyu Mahallelerine kazandırılan sosyal tesislerin açılışı dualarla gerçekleştirildi.