Karatay'da söz meclisleri sürüyor

Belediye hizmetlerini hemşehrilerinin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak hayata geçirdiklerini söyleyen Başkan Kılca, "Karatay Söz Meclisi buluşmalarımız da buna güzel bir vesile oluyor. Bu sayede hem verimli çalışmalara imza atıyoruz hem de hemşehrilerimizle daha sık bir araya gelme fırsatımız oluyor" dedi.

Başkan Hasan Kılca, Karatay Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen programda hemşehrilerinin sorunlarını ve taleplerini tek tek dinleyerek notlar aldı, çözüm için belediye başkan yardımcılarının yanı sıra ilgili birim müdürlerine talimatlar verdi.

31 Mart Yerel Seçimlerinin ardından hizmet için yola çıkarken Karatay'a dair hayallerini projelerini hemşehrileriyle uyum ve istişareyle hayata geçireceklerinin sözünü verdiklerini hatırlattı.

ASIL HÜNER GÖNÜLLERİ ALABİLMEKTE

Hasan Kılca, bu doğrultuda da bütün etkin iletişim kanallarını kullandıklarını belirterek her fırsatta vatandaşlarla bir araya gelmeye büyük önem verdiklerini aktardı. Kılca, "Karataylı hemşehrilerimizle birebir görüşmelerimizi sadece mahalle veya esnaf ziyaretlerimizle değil, 'Karatay Söz Meclisleri'yle de ara vermeden sürdürüyoruz. Bilindiği gibi İstanbul'un fethinden sonra ilim ve irfan yoluyla fethi kalıcı hale getirmek amacıyla ikinci fethe girişen Fatih Sultan Mehmed, 10 yıl sonra Fatih Medreselerini yaptırırken, 'Hüner bir şehir bünyâd etmektir reâyâ kalbin âbâd etmektir' demiştir. Yani asıl hünerin bir şehir kurmak ve orada yaşayanların kalplerini âbâd etmek olduğunu çok ustaca ifade etmiştir. Karatayımızı daha da güzelleştirmek ve ileriye taşımak için gayret gösteren bizler de aynı düsturla hemşehrilerimizin gönlünü almak, onlarla bir araya gelmek, emanetleri olan belediye başkanlığını ve makamı kendilerine açmak için 'Karatay Söz Meclisleri'ni yapıyoruz. Vatandaşlarımız doğrudan sıkıntılarını, isteklerini ve taleplerini bizlere bildirsin istiyoruz. Bu programlarımızla da vatandaşlarımızla birebir görüşerek onların sorunlarını dinliyor, çözüme kavuşması için de bir ekip ruhu içerisinde çaba gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.

"KARATAY SÖZ MECLİSLERİ" BİZİM ÇALIŞMALARIMIZA DA ÖNEMLİ KATKI SAĞLIYOR

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, "Karatay Söz Meclisleri" ile yalnızca vatandaşların taleplerinin karşılanmadığını aynı zamanda belediye olarak yürüttükleri çalışmalara da ışık tuttuğunun altını çizdiği değerlendirmesini şöyle tamamladı: "Vatandaşlarımızla bir araya geldiğimiz bu buluşmaların diğer bir faydası da hizmet ettiğimiz hemşehrilerimizi hem daha yakından tanıma imkânı sağlaması hem de çalışmalarımıza ışık tutmasıdır. Yani işleri ne şekilde yaparsak daha verimli bir hizmete dönüşür veya hangi yöntemi izlersek orada daha verimli bir sonuç alabiliriz, bunları da karşılıklı istişare etme fırsatını bize verdiği için Karatay Söz Meclisleri bizler için de çok faydalı oluyor. Rabbim hemşehrilerimizle kurduğumuz bu gönül bağımızı güçlü, işlerimizi kolay eylesin inşallah."

Öte yandan vatandaşlar da "Karatay'da Söz Meclisleri projesini hayata geçirerek sorunlarımızı ve taleplerimizi birinci elden iletme fırsatı verdiğiniz için teşekkür ediyoruz" dediler.