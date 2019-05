Karatay'da söz vatandaşta

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, "Karatay Söz Meclisleri" kapsamında hemşehrileriyle bir araya gelerek onların taleplerini ve sorunlarını dinledi.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, hemşehrilerini dinlemek, taleplerini almak ve varsa sorunlarını çözüme kavuşturmak amacıyla hayata geçirdiği "Karatay Söz Meclisleri"nde vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Hasan Kılca, Karatay Belediye Meclis Salonunda gerçekleştirilen programda hemşehrilerinin sorunlarını ve taleplerini tek tek dinleyerek notlar aldı, çözüm için belediye başkan yardımcıları ile ilgili müdürlere talimatlar verdi.



Vatandaşla doğrudan iletişim kurmanın, onlara dokunmanın ve sorunlarına hızlı çözüm üretebilmenin önemli olduğunu belirten Kılca, "Yerel yönetimlerde yönetişim anlayışını, katılımcılığı sağlamak ve ortak çözümde buluşmaya büyük önem veriyoruz. Bunun en güzel yolu da hemşehrilerimizle her fırsatta ve her ortamda bir araya gelebilmektir. Karatay Belediyesi olarak zaten her fırsatta vatandaşlarımızla birlikteyiz. En yakınından en uzağına kadar hiçbir mahallemizi hiçbir vatandaşımızı ihmal etmemeye gayret gösteriyoruz. 'Karatay Söz Meclisi'ni de bu bağlamda önemsiyoruz. Çünkü bu sayede her hafta Karataylı hemşehrilerimizle buluşuyoruz. Vatandaşlarımız her türlü talebini randevusuz ve rahatlıkla dile getirebiliyor. Hızlı çözüm gerektiren talepleri anında yerine getiriyoruz. Zaman gerektiren konular için ise talepler alınıyor ve yetkili birimlerimiz tarafından takip ediliyor. Bizler de eksiklerimizi, atladığımız ya da unuttuğumuz şeyleri yerine getirme ve vatandaşımızı mutlu etme fırsatı yakalıyoruz. Tabii vatandaşımızın bir sorununu çözüme kavuşturduğumuzda sadece hemşehrilerimiz değil bizler de çok mutlu oluyoruz" ifadelerini kullandı.



Öte yandan, "Karatay Söz Meclisi"ne katılarak sorunlarını veya taleplerini Başkan Kılca ve ilgili birimlere iletme imkanı bulan Karataylılar da projeden son derece memnun olduklarını belirterek, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'ya teşekkür etti. - KONYA

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

