Karatay'da yapılandırma fırsatı

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, belediyeye olan bütün vergi borçlarının yeniden yapılandırılması için müracaatların başladığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, belediyeye olan borçların yapılandırmasından faydalanmak isteyenler için başvuruların başladığı bildirildi. Belediyelere olan vergi borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7256 Sayılı Kanunu'nun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiği belirtilerek, başvuruların 31 Aralık'ta sona ereceği vurgulandı.

Farklı alanlarda belediyeye borcu olanların bu fırsatı değerlendirmesi gerektiği kaydedilen açıklamada şöyle denildi; "Belediyeye borcu olan vatandaşlar peşin ve taksitli ödeme yapabilecek. Peşin ödemelerde Yİ-ÜFE oranları üzerinden hesaplanan tutardan yüzde 90 indirim yapılacak. Yapılandırılan tutarların ikişer aylık dönemlerde 6, 9, 12, 18 eşit taksit halinde ödenmesi imkanı da bulunuyor. Bu kapsamda ilk ödemeler, 31 Ocak 2021 tarihine kadar yapılabilecek. Ocak ayı sonuna kadar ilk taksit veya peşin ödeme gerçekleştirilmiş olacak. Borcu olan vatandaşlar, belirtilen tarihlere kadar başvurmaları halinde ciddi bir avantaj sağlamış olacaklar. Peşin ya da taksitli ödeme tercihinin verilecek dilekçede vatandaş tarafından belirtilmesi gerekiyor. Yapılandırma düzenlemesi, 31 Ağustos 2020'den önceki dönemlere ait ve 17 Kasım 2020 itibarıyla kesinleşen borçları kapsarken, imkandan yararlanılması için 31 Aralık 2020'ye kadar başvuru yapılması gerekiyor."

Öte yandan 2020 yılı Emlak, Çevre Temizlik ve İlan-Reklam Vergisi ikinci taksitlerinin ödemesinin 30 Kasım 2020 Pazartesi günü sona ereceği hatırlatıldı. - KONYA