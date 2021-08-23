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Karatay'da "Yaz Okulu" sona erdi - Son Dakika

Karatay'da "Yaz Okulu" sona erdi

23.08.2021 14:33
Karatay'da

Karatay Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi, gençlerin yaz aylarını çok daha verimli, üretken ve keyifli geçirmeleri amacıyla "Yaz Okulu" projesi düzenlemişti.

Söz konusu projeyle Karataylı gençler; yüzmeden paintball'a, kişisel gelişim gibi derslerinden gençlerin kendilerini ve yeteneklerini daha iyi tanıyacak daha birçok sportif ve sosyal etkinliğe 5 hafta boyunca katıldı. Yaz Okulu'na katılan gençler ayrıca ülkemiz tarihi ile medeniyetimiz için çok önemli olan İstanbul, Bursa ve Çanakkale'ye yapılan geziye de katıldı. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da geziye katılacak gençleri Konya'dan uğurladı.

Karatay Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi tarafından hayata geçirilen "Yaz Okulu" sona erdi. 26 Temmuz'da başlayıp 20 Ağustos'ta tamamlanan söz konusu projenin eğitim ile etkinlikleri, Karatay Belediyesi 23 Nisan İmam Hatip Ortaokulu ile ilçedeki birçok tesiste gerçekleştirildi.

KARATAYLI GENÇLER YAZ TATİLLERİNİ DOLU DOLU GEÇİRDİ

Projeye katılan 14-18 yaş aralığındaki 50 Karataylı genç; 5 hafta boyunca halı saha, yüzme ve paintball gibi sportif faaliyetlerin yanı sıra Kur'an-ı Kerim, Siyer-i Nebi, İlm-i Hâl ve Sahabe Hayatı gibi derslerle yaz tatillerini çok daha verimli geçirmiş oldu.

Karatay Kent Konseyi Gençlik Meclisi'nin organize ettiği projenin kapanış programı ise Karatay Kent Konseyi binasında gerçekleştirildi. Projenin değerlendirildiği ve projeye katılan gençlerin katkı sunduğu kapanış programında Yaz Okulu Projesi'ne katılan gençlere de başarı ve katılım sertifikaları verildi.

HER ZAMAN GENÇLERİMİZLE BİR ARADA OLACAĞIZ

Programda konuşan Karatay Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Abdurrahim Arslan, "Karatay Belediyemizin özellikle gençliğe dair birçok fiziki anlamda yatırımı var. Belediyemiz, okullarımızın çeşitli ihtiyaçlarının giderilmesinden halı sahalara, yaz okulu projelerinden kütüphane ve bilimsel daha birçok projeye kadar önemli çalışmalar yapıyor. Biz de Kent Konseyi olarak Karataylı gençlerimizle çok daha yakın olmak adına gençlik meclisimizin organizesiyle yürütmüş olduğu 'Yaz Okulu' projemizi hayata geçirdik ve projemizin kapanışını yapıyoruz ancak elbette bizler bu işi noktalamayacağız. Bundan sonra da Kent Konseyi binamızda belediyemizle birlikte bu tür etkinliklerimizi aralıksız devam ettireceğiz. Bu etkinlikleri daha iyi şartlarda yapabileceğimiz gençlik merkezimiz de belediyemiz tarafından yapılıyor. 1 yıl gibi kısa sürede de ilçemize kazandırılacak inşallah. Orada bu etkinliklerimizi daha kapsamlı yapma fırsatımız olacak" dedi.

Karatay Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Ahmet Babuççu da, Kent Konseyi olarak gençlerin kendilerini her anlamda geliştirecek ve yetiştirecek projeler üretmeye devam edeceklerine vurgu yaparak şunları kaydetti: "Allaha hamd olsun 50 kadar öğrencimizle birlikte güzel bir yaz geçirdik. Tabii ki bu bir bitiş değil başlangıç. Karatay Gençlik Meclisi olarak fethedilecek daha çok gönül olduğunu düşünüyoruz ve bu manada bizler gençlerin bekçileriyiz. Onları burada bekliyor olacağız. Ben projeye desteklerinden dolayı Karatay Belediye Başkanımız Sayın Hasan Kılca'ya da teşekkür ediyorum."

"YAZ OKULU"NA KATILAN GENÇLERE BURSA, ÇANAKKALE VE İSTANBUL GEZİSİ

Öte yandan Karatay Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi tarafından düzenlenen "Yaz Okulu" projesine katılan gençler; Bursa, İstanbul ve Çanakkale gezisi de yapacak. Gençler, söz konusu şehirlerin tarihi, turistik ve doğal güzelliklerini görme fırsatı bulacak.

BAŞKAN HASAN KILCA, GEZİYE KATILAN GENÇLERİ UĞURLADI

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da geziye katılacak gençleri gezi programının başlayacağı Bursa'ya uğurladı.

GENÇLERİMİZİN KENDİLERİNİ YETİŞTİRMESİ İÇİN DESTEK VERİYORUZ

Anlamlı proje dolayısıyla Karatay Kent Konseyi Gençlik Meclisi'ne teşekkür eden Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, "Kent Konseyimiz, Kadın ve Gençlik Meclisimiz ile birlikte çok güzel projelere imza atıyor. Yaz Okulu kapsamında sizler hem öğrendiniz hem de eğlendiniz. Birbirinden güzel etkinliklere şahitlik ettiniz. Bir de bunu Bursa ve Çanakkale gezisiyle taçlandırıyorsunuz. Bu tür gezilerle tarihi yerleri gezerek, tarihi anlara şahitlik ederek milli ve manevi değerlerimize bağlı olarak yetişeceksiniz. Bu tür projelerimiz inşallah artarak devam edecek. Bizler gençlerimize sahip çıkmaya devam edeceğiz. Ben, yaz aylarında boş durmayıp bu etkinliklere katıldığınız için hepinizi kutluyorum. Seneye de inşallah yine beraber olacağız" dedi.

Karatay'da Yaz Okulu sona erdi

Karatay Belediyesi, Kent Konseyi, Hasan Kılca, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Karatay'da 'Yaz Okulu' sona erdi - Son Dakika


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