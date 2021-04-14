Karatay "Geri Dönüşüm Evden Başlar" projesini başlattı - Son Dakika

Karatay "Geri Dönüşüm Evden Başlar" projesini başlattı

14.04.2021 12:03
Karatay

Karatay Belediyesi, "Geri Dönüşüm Evden Başlar" sloganıyla başlattığı proje kapsamında ilçe genelindeki bütün evlerde geri dönüşüm seferberliği başlattı.

Karatay Belediyesi olarak bugüne kadar 'Sıfır Atık' konusunda önemli birçok projeye imza attıklarını belirten Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, "Sıfır Atık bilincinin ilçemizin tamamına yayılması adına birçok projemizle bütün hemşehrilerimize ulaşma çabasındayız. Çünkü çok daha temiz, yeşil ve yaşanabilir bir Karatay'ı ortaya çıkarmak, en büyük hedefimizdir" dedi.

Karatay Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri ile 'Sıfır Atık Çalışma Grubu Gönüllüleri', "Geri Dönüşüm Evden Başlar Projesi" kapsamında ilçe genelindeki bütün evlere bilgilendirici broşürler dağıtarak Sıfır atık konusunda kısa eğitimler veriyor.

Bu konuda farkındalık oluşturmak, ilçe genelinde ortaya çıkan atıkların kaynağında ayrı toplanarak dönüştürülmesine katkı sunulması amacıyla "Geri Dönüşüm Evden Başlar Projesi", ilçedeki yaklaşık 40 bin konutta gerçekleştiriliyor.

Karatay Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri ile Sıfır Atık Çalışma Grubu Gönüllüleri, evleri tek tek ziyaret ederek bez çanta ve içerisinde sıfır atık konusunda bilgilendirici broşür, tohum kalem ve açacakla birlikte mavi toplama poşeti dağıtırken, site yönetimlerine ise atık toplama konteyneri, ağaç fidesi ve kafesler dağıtıyor.

EVSEL ATIKLARIN GERİ DÖNÜŞÜMÜ SAĞLANACAK

Proje ile evsel atıkların kaynağında ayrıştırılması, ekonomik olarak değer taşıyan kağıt, karton, plastik, cam, metal ve kompozit ambalaj gibi atıkların yanı sıra atık yağlar, atık ilaçlar ile piller gibi atıkların çöplerden ayrı bir şekilde toplanması hedefleniyor. Toplanan atıklar ise ekipler tarafından bertaraf edilerek ekonomiye ve kullanıma kazandırılıyor.

YAŞANALABİLİR BİR GELECEK BIRAKMAK EN BÜYÜK HEDEFİMİZ

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, belediye olarak sıfır atıkla ilgili çalışmaları çok önemsediklerinin altını çizerek "Geri Dönüşüm Evden Başlar" projesiyle atıkların yerinde ayrıştırarak, geri dönüşümlerini sağladıklarını belirtti.

Başkan Hasan Kılca; "İlçemiz genelinde Sıfır Atık bilincinin daha da gelişmesi ve daha geniş bir tabana yayılması adına ilçemizdeki herkese ulaşma gayretindeyiz. Temiz, yeşil ve yaşanılabilir bir Karatay'ı geleceğe miras bırakmak, bizim en büyük sorumluluğumuz. Karatay Belediyesi olarak bu sorumlulukla bugüne kadar birçok projeyi hayata geçirdik. Geri dönüşüm çalışmalarımızla yaşadığımız doğayı ve canlıları koruyoruz. Bu konuda vatandaşlarımızla da işbirliği içerisindeyiz. Günlük yaşantımızda çok daha az atığın oluşması ve oluşan bu atıkların uygun bir şekilde toplanıp geri dönüştürülmesi için Karatay genelinde eğitimler veriyoruz. Özellikle site yöneticilerimiz ve apartman görevlilerimizle bir araya gelerek, onlara projeyi ve projenin nasıl yürüteceğimizi anlatıyoruz. Atıklar, evlerde tiplerine göre ayrıştırılıyor ve dönüştürülüyor. Karatay'da çöpler artık doğayı kirletmiyor, aksine temiz bir çevre oluşturmak için bize kaynak sağlıyor. Sıfır atık ve çevre konusunda hemşehrilerimizin de duyarlı hareket etmesi bizleri çok mutlu ediyor. Bu vesileyle projemize katkı sunan tüm hemşehrilerime de teşekkür ediyorum" dedi.

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Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Karatay 'Geri Dönüşüm Evden Başlar' projesini başlattı - Son Dakika


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