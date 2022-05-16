Karatay Hobi Bahçelerinde ekim başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Karatay Hobi Bahçelerinde ekim başladı

16.05.2022 15:30
Karatay Hobi Bahçelerinde ekim başladı

Karatay Hobi Bahçelerinde, havaların ısınmasıyla yeni ekim sezonu başladı.

Karatay Hobi Bahçelerinde, havaların ısınmasıyla yeni ekim sezonu başladı.

Karatay Belediyesinden yapılan açıklamada, Saraçoğlu ve Karaaslan Üzümcü mahallelerindeki Hobi Bahçeleri sakinlerinin, bahçelerini yeniden düzenleyerek fide ektiği belirtildi.

Açıklamada, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'nın, şu görüşlerine yer verildi:

"Vatandaşlarımız, Karaaslan Hobi Bahçemizdeki 200'er metrekarelik 252 adet hobi bahçelerini gönüllerince ekip biçiyorlardı. Hemşehrilerimizin hobi bahçelerine olan yoğun talebi dolayısıyla hobi bahçemizi büyütme kararı aldık ve 318 adet parseli daha bahçemize kazandırdık. Böylece Karaaslan Hobi Bahçemizdeki parsel sayısı 570'e çıkarak bahçe 2 kat büyütmüş oldu. Bu bahçemizin hemen karşısında bulunan Saraçoğlu Hobi Bahçemiz ise 531 parselden oluşuyor. Yani toplamda bin 101 adet parsel hobi bahçesiyle Karataylı hemşehrilerimizin hizmetindeyiz. Bahar aylarının şu güzel günlerinde hobi bahçelerimiz için ekim zamanı da geldi."

YORUMLAR
500
Sinem Kobal ikinci bebeğini kucağına aldı Sinem Kobal ikinci bebeğini kucağına aldı Jandarmadan ormancılara kenevir tanıtıldı Jandarmadan ormancılara kenevir tanıtıldı BALIKESİR'DE ÇELTİK EKİMLERİ BAŞLADI BALIKESİR'DE ÇELTİK EKİMLERİ BAŞLADI

Hasan Kılca, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karatay Hobi Bahçelerinde ekim başladı - Son Dakika


Son Dakika
21:17 Mansur Yavaş, Kürt seçmenin oyunu alabilir mi? Akıllara 2019 yerel seçimleri geldi
21:15 Kan donduran olay! Başından silahla vurulmuş ve eli kesilmiş 2 erkek cesedi bulundu
20:50 Gol attı ama sevincini yaşamadı! Yunus Akgün, 10 gün sonra Galatasaray'a geri dönecek
20:36 Ülkemizde 16 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 4 kişi hayatını kaybetti, bin 254 yeni vaka tespit edildi
20:34 30 yılın ardından ilk kadın isim! Fransa'nın yeni Başbakanı Elisabeth Borne oldu
20:19 Erdoğan, İsveç ve Finlandiya'nın Türkiye'ye yapacakları ziyarete tepki gösterdi: Boşuna yorulmasınlar
20:15 Yorumcu Önder Özen açıkladı! İşte Süper Lig'e çıkan Ümraniyespor'la ilgili şaşırtan gerçek
19:53 Muhsin Yazıcıoğlu'nun koruma polisi Erol Yıldız'ın sır ölümü hakkında soruşturma başlatıldı
19:19 İkna etmeyi başardılar! Altay'ın yeni başkanı Mustafa Denizli oluyor!
18:57 Sarı-lacivertli formayı son kez giydi! Yıldız futbolcu Berke, Fenerbahçe'ye veda etti!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2022 21:42:09. #1.12#
SON DAKİKA: Karatay Hobi Bahçelerinde ekim başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement