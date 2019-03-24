Son Dakika Haberleri: Karatay İçin 100'e Yakın Projemiz Var"

Karatay İçin 100'e Yakın Projemiz Var"

38 dakika önce

AK Parti Karatay Belediye Başkan Adayı Hasan Kılca, "Seçimden sonra da herkesin belediye başkanı olarak her eve, her sokağa girerek belediyecilik hizmetlerinin en güzel örneklerini sergilemeye çalışacağız. Karatay için 100'e yakın projemiz var." dedi.

Karatay İçin 100'e Yakın Projemiz Var
AK Parti Karatay Belediye Başkan Adayı Hasan Kılca, "Seçimden sonra da herkesin belediye başkanı olarak her eve, her sokağa girerek belediyecilik hizmetlerinin en güzel örneklerini sergilemeye çalışacağız. Karatay için 100'e yakın projemiz var." dedi.

Kılca, Anadolu Ajansı (AA) Konya Bölge Müdürü Ahmet Kayır'ı ziyaret ederek, seçim kampanyası hakkında açıklamalarda bulundu.

Gönülden hizmet için gece gündüz çalıştıklarını anlatan Kılca, şöyle konuştu:

"Seçimden sonra da herkesin belediye başkanı olarak her eve, her sokağa girerek belediyecilik hizmetlerinin en güzel örneklerini sergilemeye çalışacağız. Karatay için 100'e yakın projemiz var. Güçlü bir ekibimiz var. Büyükşehirimiz, bakanlarımız ve Hükümetimiz yanımızda. Seçimden sonra 4,5 yıl seçimsiz bir dönem geçireceğiz. Bu anlamda 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinin istikrara açılan son kapı olduğunu düşünüyoruz. Bu seçimsiz dönemde çok büyük işler yapacağımızı düşünüyorum."

Kılca, vatandaşlara ulaşmaya ve gönüllerine girmeye gayret gösterdiklerini belirterek, "31 Mart akşamına kadar koşturmaya devam edeceğiz. Seçimden güzel bir netice alarak daha güzel bir Karatay için hizmet edeceğiz inşallah." diye konuştu.

AA Konya Bölge Müdürü Ahmet Kayır da ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 12:04 Kaynak: AA

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