Son Dakika Haberleri: Karatay ilçesinde 2 katlı kerpiç ev çöktü, 3 kişi göçük altında iddiası
Son Dakika Güncel Karatay ilçesinde 2 katlı kerpiç ev çöktü, 3 kişi göçük altında iddiası - Son Dakika

Karatay ilçesinde 2 katlı kerpiç ev çöktü, 3 kişi göçük altında iddiası

6 saat önce

Karatay ilçesinde 2 katlı kerpiç ev çöktü, 3 kişi göçük altında iddiası.

Karatay ilçesinde 2 katlı kerpiç ev çöktü, 3 kişi göçük altında iddiası

Karatay ilçesinde 2 katlı kerpiç ev çöktü, 3 kişi göçük altında iddiası

Karatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 09:54 Kaynak: DHA
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