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Karatay ilçesinde 2 katlı kerpiç ev çöktü, 3 kişi göçük altında iddiası
6 saat önce
Karatay ilçesinde 2 katlı kerpiç ev çöktü, 3 kişi göçük altında iddiası.
Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 09:54 Kaynak: DHA
Karatay ilçesinde 2 katlı kerpiç ev çöktü, 3 kişi göçük altında iddiası
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