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Karatay'ın sosyal hayatına katkı sunacak 4 tesisin yapımı sürüyor - Son Dakika

Karatay'ın sosyal hayatına katkı sunacak 4 tesisin yapımı sürüyor

27.07.2021 11:13
Karatay'ın sosyal hayatına katkı sunacak 4 tesisin yapımı sürüyor, System.String[]

Karatay Belediyesi tarafından Saraçoğlu, Orhangazi, Akabe ve Hacısadık mahallelerine kazandırılacak 4 sosyal tesis ile meslek edindirme kurs merkezlerinin yapımı aralıksız bir şekilde devam ediyor.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, geçtiğimiz yıl temelleri atılan söz konusu tesislerin inşaatlarına incelemelerde bulundu.

Karatay'ın yaşam standardını yükselten projelerine devam eden Karatay Belediyesi; Saraçoğlu, Orhangazi, Akabe ve Hacısadık mahallelerine kazandırılacak sosyal tesis ile kurs merkezlerinin yapımına devam ediyor.

Toplamda 14,5 milyon liraya mal olacak sosyal tesislerde Millet Kıraathanesi, Kafeterya, Çocuk Oyun Kulübü, Fıtness, Buhar Odası, Aerobik Salonu, Kuaför ve Güzellik Merkezi, Sauna, Buhar Odası, El Sanatları, Takı Tasarım, Ebru, Dil Derslikleri, Müzik, Mefruşat, Resim, Giyim, Ahşap Boyama ve Yemek Atölyeleri, otopark alanları gibi daha birçok bölümler bulunacak.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da aralıksız bir şekilde yapımları süren söz konusu tesislerin inşaatlarında incelemelerde bulundu.

KARATAY BELEDİYESİ'NDEN MAHALLELERE PRESTİJ KATACAK YATIRIMLAR

Başkan Hasan Kılca, 4 mahalleye kazandıracakları sosyal tesis ve kurs merkezlerinin vatandaşların sosyal ve kültürel hayatına, eğitimine, ekonomisine ve istihdamına önemli katkılar sunacağına vurgu yaptı.

Hasan Kılca, "Karatay Belediyesi olarak mahallelerimizi sık sık ziyaret ederek gerek vatandaşlarımızla gerekse mahalle muhtarlarımızla bir araya geliyoruz. Buluşmalarımızda mahallelerimizin ihtiyacını ve hemşehrilerimizin taleplerini yerinde tespit ederek bu ihtiyaçları projelendirip bu hizmetleri bir bir hayata geçiriyoruz. Bu kapsamda da mahallelerimizin ihtiyaçlarına göre projelendirdiğimiz ve geçtiğimiz yıl temelini attığımız Saraçoğlu, Orhangazi, Akabe ve Hacısadık sosyal tesis ile meslek edindirme kurs merkezlerinin yapımına devam ediyoruz. Bu projelerimizde muhtar ofisleri, emekli lokalleri, millet kıraathaneleri dikiş-nakış, aşçılık gibi daha birçok eğitimlerin verileceği meslek edindirme kursları bulunacak. Mahallelerimize prestij katmasının yanı sıra hemşehrilerimizin sosyal ve kültürel hayatına, eğitimine, ekonomisi ile istihdamına önemli destekler sunacak projelerimizin şimdiden hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

Karatay'ın sosyal hayatına katkı sunacak 4 tesisin yapımı sürüyor

Hasan Kılca, Orhangazi, oyunlar, Kuaför, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Karatay'ın sosyal hayatına katkı sunacak 4 tesisin yapımı sürüyor - Son Dakika


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