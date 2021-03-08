Karatay Kent Konseyi Kadın Meclisi kadın çalışanları unutmadı - Son Dakika

Karatay Kent Konseyi Kadın Meclisi kadın çalışanları unutmadı

08.03.2021 17:36
Karatay Kent Konseyi Kadın Meclisi kadın çalışanları unutmadı, System.String[]

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi ve Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'nın eşi Şerife Kılca, Konyalı kadın gazetecileri ve Karatay Belediyesinin kadın personelini ziyaret ederek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik etti.

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi ve Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'nın eşi Şerife Kılca, Konyalı kadın gazetecileri ve Karatay Belediyesinin kadın personelini ziyaret ederek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik etti.

Karatay Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'nın eşi Şerife Kılca ile birlikte, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Konya'da faaliyet gösteren basın-yayın kuruluşlarındaki kadın gazeteciler ile Karatay Belediyesi'nin kadın personelini ziyaret etti. Kadın gazetecileri işyerlerinde ve evlerinde ziyaret eden, onların Kadınlar Günü'nü kutlayan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'nın eşi Şerife Kılca ve Karatay Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı ile üyeleri, Karatay Belediyesinin çeşitli birimlerinde görevli kadın yönetici ile personeli de unutmadı. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'nın eşi Şerife Kılca ile Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Fazilet Koçyiğit ve üyeleri, söz konusu ziyaretlerde kadınlara Karatay Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda eğitim gören özel öğrencilerinin serada ürettikleri çiçeklerden de hediye etti. Kadın gazeteciler ile Karatay Belediyesi personeli, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yapılan ziyaret ve anlamlı hediyeleri için Karatay Kent Konseyi Kadın Meclisi'ne teşekkür etti.

Karatay Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Fazilet Koçyiğit, güçlü toplumların güçlü kadınlardan oluşacağını vurgulayarak, Kadın Meclisi'nin kadınları toplumsal hayatta etkin rol alabilmesi için ellerinden geleni yapmaya devam edeceklerini ifade etti. Fazilet Koçyiğit, "Kadınlarımız, gelecek nesillerin mimarlarıdırlar. Toplumsal yaşamın her kademesinde ve her zaman önemli roller üstlenen kadınlarımız, üstün fedakarlık duygusu içinde yaptıkları çalışmalarla, ülkenin her açıdan kalkınmasında büyük bir payın sahibi olmuşlardır. Kadınların sosyal hayatın içinde etkinlik alanlarının genişletilmesi, istihdamda, sağlıkta, siyasette, eğitimde aktif rol oynaması hem bugünümüz hem yarınımız için büyük önem taşımaktadır. Bu konuda Karatay Kadın Meclisi olarak üzerimize düşenleri yapmaya devam edeceğiz" dedi. - KONYA

Karatay Kent Konseyi Kadın Meclisi kadın çalışanları unutmadı
Karatay Kent Konseyi Kadın Meclisi kadın çalışanları unutmadı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Karatay Kent Konseyi Kadın Meclisi kadın çalışanları unutmadı - Son Dakika


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