Karatay Kent Konseyi'nin "Haydi Sinemaya Projesi" sürüyor - Son Dakika

Karatay Kent Konseyi'nin "Haydi Sinemaya Projesi" sürdüğü bildirildi.

Karatay Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Karatay Belediyesi Kent Konseyi tarafından hayata geçirilen ve ilçede eğitim gören öğrencileri sinemayla buluşturma etkinliği "Haydi Sinemaya Projesi" devam ettiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, proje kapsamında, 2021-2022 eğitim öğretim dönemi sonuna kadar 16 bin 600'ün üzerinde lise öğrencisinin faydalanması planlanan çalışmanın son konuklarının Konya genelindeki kurslarda hafızlık eğitimi alan 800 hafız adayı genç olduğu bilgisi paylaşıldı.