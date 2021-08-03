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Karatay Lavanta Bahçesi'nde üçüncü hasat başladı - Son Dakika

Karatay Lavanta Bahçesi'nde üçüncü hasat başladı

03.08.2021 11:00
Karatay Lavanta Bahçesi'nde üçüncü hasat başladı, System.String[]

Karatay Belediyesi tarafından 2019'da Karaaslan Üzümcü Mahallesi'nde 90 bin metrekarelik alana 90 binden fazla fide ekilerek oluşturulan Karatay Lavanta Bahçesi'nde üçüncü hasat başladı.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, kapılarını açtıkları Temmuz'dan bugüne kadar on binlerce vatandaşı lavanta bahçesinde ağırlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Bu özel görünümlü ve kokulu bitkinin şehrimizdeki tarımsal üretimine teşvikinin yanı sıra ilçemize katma değer sağlaması açısından da bu projeyi önemsiyoruz" dedi

Karaaslan Üzümcü Mahallesi'nde Karatay Belediyesi tarafından 90 bin metrekarelik alanda oluşturulan Karatay Lavanta Bahçesi'nde üçüncü hasat başladı.

Karatay Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen hasat çalışmaları, motorlu biçim makinasıyla yapılıyor.

LAVANTA BAHÇESİ HASAT ÖNCESİNDE BİNLERCE MİSAFİRİ AĞIRLADI

Vatandaşa kapıların açıldığı 1 Temmuz'dan bugüne kadar on binlerce Konyalının ziyaret ettiği Karatay Lavanta Bahçesi, fotoğraf çektirmek isteyenler için doğal stüdyo oldu. Profesyonel ve amatör fotoğrafçıların yanı sıra vatandaşların da uğrak noktası olan bahçede, eflatun ve morun farklı tonlarındaki lavantaları fon yapan fotoğraf severler, en güzel kareleri özel objelerle oluşturulan dekorlar eşliğinde yakaladı.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca güzellikleriyle bulundukları yerleri turizmde çekim merkezi haline getiren, üretimleri dolasıyla da ekonomik anlamda üreticisine önemli katma değer sağlayan lavantaların dikimini 2019 yılında büyük bir heyecanla yaptıklarını hatırlatarak, bugün de üçüncü hasadı yaptıkları için ayrıca mutlu olduklarını söyledi.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay Lavanta Bahçelerine ilginin her geçen gün arttığını ifade ederek; iki yıl öncesine kadar moloz yığınlarıyla kaplı alanı göz alıcı bir güzelliğe dönüştürdüklerini belirtti. Başkan Hasan Kılca, en büyük hedeflerinin kent turizmine katkı sunmak olduğunu ifade etti.

HEMŞEHRİLERİMİZİN EN GÜZEL ANLARINA ŞAHİT OLDUK

Hasan Kılca, "Karatay Lavanta Bahçesi'nde bu yıl on binlerce misafir ağırladık. Özellikle Cumartesi ve Pazar günleri oldukça çok yoğun oldu. Düğünlerden sonra gelinlerimiz, damatlarımız gelip çekim yaptılar. Bahçe içerisine yerleştirdiğimiz materyallerle fotoğraf çekilebilecek çok güzel alanlar oluşturduk. Bahçemize gelen fotoğraf sanatçılarımızdan da çok olumlu dönüşler aldık. Karatay Belediyesi olarak hemşehrilerimizin mutlu anlarını Lavanta Bahçemizle süslemek bizler için çok değerli oldu" açıklamasında bulundu.

HEM TURİZM HEM DE EKONOMİYE KATKISI BÜYÜK

Yüksek katma değere sahip tıbbi ve aromatik bitki lavantanın, kuraklığa dayanıklı ve kıraç arazilere uygun olduğunu anımsatan Kılca, çiftçilere alternatif ve faydalı bir ürün sunma hedefi de taşıdıklarını aktararak sözlerini şöyle tamamladı: "Bahçemizi ziyarete gelen bütün misafirlerimize lavantadan üretilen dondurma ve gazozu ikram etme fırsatı bulduk. Bu ürünlerimiz, vatandaşlarımız tarafından çok sevildi. Lavanta Bahçemizle ilçemize bir yandan turizmi ile hizmet ederken diğer taraftan da Konya'mıza ekonomik bir değer de kattık. Şu anda hasadını gerçekleştirdiğimiz Lavantalarımızın da bir kısmı yağ, bir kısmı da çiçekçilik sektöründe değerlendirilecek. Alternatif ürün için de çalışmalarımız devam ediyor. Karatayımızın Konyamızın marka ve katma değerine destek olmaya devam edeceğiz."

Karatay Lavanta Bahçesi'nde üçüncü hasat başladı

Karatay Belediyesi, Hasan Kılca, Lavanta, Hasat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Karatay Lavanta Bahçesi'nde üçüncü hasat başladı - Son Dakika


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