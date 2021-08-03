Üye Girişi
Karatay Lavanta Bahçesinde hasat başladı - Son Dakika

Karatay Lavanta Bahçesinde hasat başladı

03.08.2021 11:44
Karatay Lavanta Bahçesinde hasat başladı, System.String[]

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi tarafından 90 bin metrekarelik alanda oluşturulan Karatay Lavanta Bahçesinde üçüncü hasat başladı.

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi tarafından 90 bin metrekarelik alanda oluşturulan Karatay Lavanta Bahçesinde üçüncü hasat başladı.

Karatay Belediyesi tarafından 2019'da Karaaslan Üzümcü Mahallesi'nde 90 bin metrekarelik alana 90 binden fazla fide ekilerek oluşturlan Karatay Lavanta Bahçesinde üçüncü hasat Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülüyor. Vatandaşa kapıların açıldığı 1 Temmuz'dan bugüne kadar on binlerce Konyalının ziyaret ettiği Karatay Lavanta Bahçesi, fotoğraf çektirmek isteyenler için doğal stüdyo oldu. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, kapılarını açtıkları Temmuz'dan bugüne kadar on binlerce vatandaşı lavanta bahçesinde ağırlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Bu özel görünümlü ve kokulu bitkinin şehrimizdeki tarımsal üretimine teşvikinin yanı sıra ilçemize katma değer sağlaması açısından da bu projeyi önemsiyoruz" dedi. Başkan Kılca, güzellikleriyle bulundukları yerleri turizmde çekim merkezi haline getiren, üretimleri dolasıyla da ekonomik anlamda üreticisine önemli katma değer sağlayan lavantaların dikimini 2019 yılında büyük bir heyecanla yaptıklarını hatırlatarak, bugün de üçüncü hasadı yaptıkları için ayrıca mutlu olduklarını söyledi. Kılca, Karatay Lavanta Bahçelerine ilginin her geçen gün arttığını ifade ederek; iki yıl öncesine kadar moloz yığınlarıyla kaplı alanı göz alıcı bir güzelliğe dönüştürdüklerini belirtti. Başkan Hasan Kılca, en büyük hedeflerinin kent turizmine katkı sunmak olduğunu ifade etti.

Hemşehrilerimizin en güzel anlarına şahit olduk

Hasan Kılca, "Karatay Lavanta Bahçesi'nde bu yıl on binlerce misafir ağırladık. Özellikle Cumartesi ve Pazar günleri oldukça çok yoğun oldu. Düğünlerden sonra gelinlerimiz, damatlarımız gelip çekim yaptılar. Bahçe içerisine yerleştirdiğimiz materyallerle fotoğraf çekilebilecek çok güzel alanlar oluşturduk. Bahçemize gelen fotoğraf sanatçılarımızdan da çok olumlu dönüşler aldık. Karatay Belediyesi olarak hemşehrilerimizin mutlu anlarını Lavanta Bahçemizle süslemek bizler için çok değerli oldu" açıklamasında bulundu.

Hem turizm hem de ekonomiye katkısı büyük

Yüksek katma değere sahip tıbbi ve aromatik bitki lavantanın, kuraklığa dayanıklı ve kıraç arazilere uygun olduğunu anımsatan Başkan Kılca, çiftçilere alternatif ve faydalı bir ürün sunma hedefi de taşıdıklarını aktararak, "Bahçemizi ziyarete gelen bütün misafirlerimize lavantadan üretilen dondurma ve gazozu ikram etme fırsatı bulduk. Bu ürünlerimiz, vatandaşlarımız tarafından çok sevildi. Lavanta Bahçemizle ilçemize bir yandan turizmi ile hizmet ederken diğer taraftan da Konya'mıza ekonomik bir değer de kattık. Şu anda hasadını gerçekleştirdiğimiz lavantalarımızın da bir kısmı yağ, bir kısmı da çiçekçilik sektöründe değerlendirilecek. Alternatif ürün için de çalışmalarımız devam ediyor. Karatay'ımızın Konya'mızın marka ve katma değerine destek olmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - KONYA

Karatay Lavanta Bahçesinde hasat başladı
Karatay Lavanta Bahçesinde hasat başladı
Karatay Lavanta Bahçesinde hasat başladı

Hisarcık, Karatay, Lavanta, Hasat, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Karatay Lavanta Bahçesinde hasat başladı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Trabzonspor yıldızını kaybetti! Caleb Ekuban, resmen Genoa'da 13:14 Trabzonspor yıldızını kaybetti! Caleb Ekuban, resmen Genoa'da Antalya, Muğla ve Isparta'da mücadele devam ederken yangın Uşak'a da sıçradı 12:25 Antalya, Muğla ve Isparta'da mücadele devam ederken yangın Uşak'a da sıçradı Yardımlarıyla alkış toplayan Demet Akalın, yangında küle dönen evinin önünde uyuyan teyzeye de ulaştı 11:57 Yardımlarıyla alkış toplayan Demet Akalın, yangında küle dönen evinin önünde uyuyan teyzeye de ulaştı
Öldü sandıkları adam, kendi cenazesinde dirildi! Olay anı kamerada 11:31 Öldü sandıkları adam, kendi cenazesinde dirildi! Olay anı kamerada Yangınlara sitem eden Emre Kınay'ın videosu sosyal medyada gündem oldu 11:24 Yangınlara sitem eden Emre Kınay'ın videosu sosyal medyada gündem oldu Ronaldo'nun Juventus'taki hikayesi bitiyor! Portekizli star ve ailesi, Real Madrid'e dönmek istiyor 11:00 Ronaldo'nun Juventus'taki hikayesi bitiyor! Portekizli star ve ailesi, Real Madrid'e dönmek istiyor
Vücuduna ait bazı parçalar bulunamayan Azra'nın babasından DNA örneği alındı 10:27 Vücuduna ait bazı parçalar bulunamayan Azra'nın babasından DNA örneği alındı Son görüntüsü tartışma yarattı! Kim Yong-un kafası mı çürüyor? 09:52 Son görüntüsü tartışma yarattı! Kim Yong-un kafası mı çürüyor?

Son Dakika Haberleri
16:07 Vahşice katledilen Azra Gülendam Haytaoğlu'nun ardından ünlü isimler isyan etti
15:52 129 yangın kontrol altına alındı, 9 noktada alevlerle mücadele devam ediliyor! İşte il il son durum
15:48 Tokyo Olimpiyatları'nda bir ilk daha! Yasemin Adar, güreşte madalya kazanan ilk kadın sporcumuz olarak tarihe geçti
15:41 İstanbul'da iş yerini açan baba oğlunun cansız bedenini buldu
14:49 Jeneratörden sızan gaz korkuttu! Şarküteri dükkanında 4 kişi, fenalaşıp yere yığıldı
14:31 Elektriğin ardından şimdi de su kesintisi! İSKİ, İstanbul'un 10 ilçesi için uyarıda bulundu
14:14 Son Dakika: Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi ön elemesi play-off turunda Neftçi - HJK Helsinki eşleşmesinin galibiyle oynayacak
14:11 Son Dakika: Galatasaray'ın Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi Danimarka ekibi Randers oldu
14:11 Yangın mağduru insanlar için yardım kampanyası düzenleyen Demet Akalın, gözyaşlarına engel olamadı
14:06 Tokyo Olimpiyatları'nda siyasi skandal! Belaruslu atlet Japonya'ya sığındı
Fırsatçılar yine sahnede! Yangın söndürme toplarının fiyatı bir haftada 200 TL birden arttı Fırsatçılar yine sahnede! Yangın söndürme toplarının fiyatı bir haftada 200 TL birden arttı         
13:18
Yangın bölgesine giden Yusuf Güney, orman memurlarıyla tartıştığı için gözaltına alındı Yangın bölgesine giden Yusuf Güney, orman memurlarıyla tartıştığı için gözaltına alındı         
13:03
Diyarbakır'da meydana gelen hortum büyük paniğe neden oldu Diyarbakır'da meydana gelen hortum büyük paniğe neden oldu         
12:21
Son Dakika: Olimpiyat tarihimizde cimnastikte ilk kez madalya kazandık! Ferhat Arıcan'dan bronz geldi Son Dakika: Olimpiyat tarihimizde cimnastikte ilk kez madalya kazandık! Ferhat Arıcan'dan bronz geldi         
11:34
Datça'da yangın çıkan ormanlık alandaki torpiller çocuklarınmış Datça'da yangın çıkan ormanlık alandaki torpiller çocuklarınmış         
11:28
Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat: Eyvah, yangın kritik eşiği aşarak siteler tarafına geçti Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat: Eyvah, yangın kritik eşiği aşarak siteler tarafına geçti         
11:16
Altın satışında güven sorununu ortadan kaldıracak! İstanbul Kuyumcular Odası'ndan Altın satışında güven sorununu ortadan kaldıracak! İstanbul Kuyumcular Odası'ndan "güvenCE Etiketi"         
10:29
Evi yananlar için skandal bir ifade kullanan belediye başkanına Melih Gökçek sahip çıktı Evi yananlar için skandal bir ifade kullanan belediye başkanına Melih Gökçek sahip çıktı         
10:22
İstanbul'da ortalığı savaş alanına çeviren kavga! Kafasında sandalye kırılan bile var İstanbul'da ortalığı savaş alanına çeviren kavga! Kafasında sandalye kırılan bile var         
09:49
Acılı babanın kanalda boğulan 17 yaşındaki oğluna son bakışı yürek dağladı Acılı babanın kanalda boğulan 17 yaşındaki oğluna son bakışı yürek dağladı         
09:46
Malulen emekli olan İbrahim Tatlıses, yeniden çalışmaya başlayınca maaşı kesildi Malulen emekli olan İbrahim Tatlıses, yeniden çalışmaya başlayınca maaşı kesildi         
09:45
Çökertme Koyu'nu küle çeviren yangını Deli Mehmet rüzgarı körükledi! Tüm turizm tesisleri ve plajları kapatıldı Çökertme Koyu'nu küle çeviren yangını Deli Mehmet rüzgarı körükledi! Tüm turizm tesisleri ve plajları kapatıldı         
08:29
Azra'yı vahşice öldüren caninin yakınlarından şaşırtan sözler: Kadınlara karşı kibar davranırdı Azra'yı vahşice öldüren caninin yakınlarından şaşırtan sözler: Kadınlara karşı kibar davranırdı         
08:07
Ünlü model Bella Hadid sütyensiz sokağa çıktı! Tüm gözler üzerindeydi ama o aldırış etmedi Ünlü model Bella Hadid sütyensiz sokağa çıktı! Tüm gözler üzerindeydi ama o aldırış etmedi         
23:55
Vahşice katledilen Azra'nın kavga ettiği söylenen ablası konuştu: Kavga etmedik, tecavüz bulgusu yok Vahşice katledilen Azra'nın kavga ettiği söylenen ablası konuştu: Kavga etmedik, tecavüz bulgusu yok         
23:35
Son Dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan Muhittin Böcek'in Son Dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan Muhittin Böcek'in "Ne olur helikopter gönderin" sözlerine yanıt: Dürüst bir cümle olmadı         
18:34
Twitch yayıncısı Şükrü Şentürk, cinsel içerikli OnlyFans platformuna geçen Ecesu Özevin'e destek oldu Twitch yayıncısı Şükrü Şentürk, cinsel içerikli OnlyFans platformuna geçen Ecesu Özevin'e destek oldu         
10:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.08.2021 13:33:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Karatay Lavanta Bahçesinde hasat başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement