Karatay Medresesi Çini Eserler Müzesi'nin restorasyonu tamamlanan bölümleri ziyarete açıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Karatay Medresesi Çini Eserler Müzesi'nin restorasyonu tamamlanan bölümleri ziyarete açıldı

18.05.2022 12:57
Karatay Medresesi Çini Eserler Müzesi'nin restorasyonu tamamlanan bölümleri ziyarete açıldı

Restorasyonu tamamlanan bölümleri yeniden ziyarete açılan Anadolu Selçuklu dönemi eseri Karatay Medresesi Çini Eserler Müzesi'nde kabri bulunan Celaleddin Karatay'ın sandukası için yaptırılan puşide (örtü) serildi.

Restorasyonu tamamlanan bölümleri yeniden ziyarete açılan Anadolu Selçuklu dönemi eseri Karatay Medresesi Çini Eserler Müzesi'nde kabri bulunan Celaleddin Karatay'ın sandukası için yaptırılan puşide (örtü) serildi.

Konya İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar, 18 Mayıs Müzeler Günü dolayısıyla Karatay Medresesi Çini Eserler Müzesi'nde yapılan açılış töreninde, Türkiye'deki tüm müzelerin fiziki yapılarının ve manevi iklimlerinin oluşmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Müzecilik hizmeti özveriye dayanan ve mesai mefhumu gözetmeyen hizmetlerin başında geldiğini aktaran Yarar, "Müzeci sadece var olan fiziki binayı sabah 8'den akşam 5'e kadar hizmete açmakla kalmaz, buraya gelen rengi, ırkı, dili farklı olan insanlara ülkemizin değerlerini tanıtır. Bu hassas çabayı görmezden gelmek mümkün değildir." ifadesini kullandı.

Karatay Medresesi Çini Eserler Müzesi'nin 1251'de inşa edildiğini anlatan Yarar, "Bu medrese, 1914 yılına kadar amacına matuf hizmetler vermiş, 1914'den 1955 yılına kadar kapalı kaldıktan sonra, 1955'ten itibaren Karatay Çini Eserler Müzesi adı altında ziyaretçileriyle buluşmaya devam etmiştir." diye konuştu.

Yarar, restorasyonun 2018'de başladığını, bugün itibarıyla müzenin tarihine uygun şekilde yeniden ayağa kaldırıldığını vurguladı.

Uyum, birlik ve beraberlik içinde bir çalışma süreci yürüttüklerini belirten Yarar, şöyle konuştu:

"Yaklaşık 2 milyon 230 bin lira gibi bir maliyetle bu müze yeniden günümüze kazandırılmış oldu. Gerek müzenin yapımında taahhüt hizmetlerini yüklenen firmaya, gerekse o günden bugüne kadar bu işin yapılmasını hassasiyetle takip eden valilerimize, vali yardımcılarımıza şükranlarımı arz ediyorum. İnşallah müzemiz bundan sonra da Konya'nın tanıtılmasında aktif olarak rol almayı sürdürecektir."

Yarar'ın konuşmasının ardından açılış kurdelesi kesildi, ziyaretçiler müzenin yeni açılan bölümleriyle, arkeolog ressam Mahmut Akok'un eserlerinden oluşan sergiyi gezdi.

Ardından, Celaleddin Karatay'ın sandukası için aslına uygun yaptırılan puşide (örtü) serildi, Karatay'ın kabri başında dua edildi.

YORUMLAR
500
Konya'da 5 kişinin yaralandığı silahlı kavgada yakalanan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı Konya'da 5 kişinin yaralandığı silahlı kavgada yakalanan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı Son Dakika | Selçuklu Belediye Başkanı Pekyatırmacı 3 yılı değerlendirdi Son Dakika | Selçuklu Belediye Başkanı Pekyatırmacı 3 yılı değerlendirdi
Kaynak: AA

Abdüssettar Yarar, Selçuklu, Turizm, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karatay Medresesi Çini Eserler Müzesi'nin restorasyonu tamamlanan bölümleri ziyarete açıldı - Son Dakika


Son Dakika
19:02 ABD Başkanı Biden, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği başvurusunu değerlendirdi: Memnuniyetle karşıladık
18:52 İki parti liderinden ortak basın toplantısı! Davutoğlu ve İnce, pasta kesip kutlama yaptı
18:50 Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, İspanyol rakibini yenerek finale yükseldi!
18:36 Manchester City kesenin ağzını açtı! Marc Cucurella transferi için 30 milyon sterlin ödemeye hazırlar
18:34 Beklenen sağanak yağış başladı! İstanbul Kadıköy'de devrilen ağaç yolu ulaşıma kapattı
18:17 CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu ziyaret eden AK Partili üniversite öğrencisi görevden alındı!
17:47 Beklenen sağanak yağmur hayatı durma noktasına getirdi! İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 85'e ulaştı!
17:30 1. Lig'e yükselen Sakaryaspor'da Tuncay Şanlı dönemi sona erdi
17:27 Dortmund'un Salzburg'tan Adeyemi'yi transfer etti, 4.Lig ekibinin kasası doldu! 117 milyon lira kazanacaklar...
17:21 Benzine tekrar zam geliyor! Bu geceden itibaren litre fiyatı 24 liraya dayanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2022 19:25:46. #1.11#
SON DAKİKA: Karatay Medresesi Çini Eserler Müzesi'nin restorasyonu tamamlanan bölümleri ziyarete açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement