Karatay Medresesi Çini Eserler Müzesi'nin restorasyonu tamamlanan bölümleri ziyarete açıldı

Restorasyonu tamamlanan bölümleri yeniden ziyarete açılan Anadolu Selçuklu dönemi eseri Karatay Medresesi Çini Eserler Müzesi'nde kabri bulunan Celaleddin Karatay'ın sandukası için yaptırılan puşide (örtü) serildi.

Konya İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar, 18 Mayıs Müzeler Günü dolayısıyla Karatay Medresesi Çini Eserler Müzesi'nde yapılan açılış töreninde, Türkiye'deki tüm müzelerin fiziki yapılarının ve manevi iklimlerinin oluşmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Müzecilik hizmeti özveriye dayanan ve mesai mefhumu gözetmeyen hizmetlerin başında geldiğini aktaran Yarar, "Müzeci sadece var olan fiziki binayı sabah 8'den akşam 5'e kadar hizmete açmakla kalmaz, buraya gelen rengi, ırkı, dili farklı olan insanlara ülkemizin değerlerini tanıtır. Bu hassas çabayı görmezden gelmek mümkün değildir." ifadesini kullandı.

Karatay Medresesi Çini Eserler Müzesi'nin 1251'de inşa edildiğini anlatan Yarar, "Bu medrese, 1914 yılına kadar amacına matuf hizmetler vermiş, 1914'den 1955 yılına kadar kapalı kaldıktan sonra, 1955'ten itibaren Karatay Çini Eserler Müzesi adı altında ziyaretçileriyle buluşmaya devam etmiştir." diye konuştu.

Yarar, restorasyonun 2018'de başladığını, bugün itibarıyla müzenin tarihine uygun şekilde yeniden ayağa kaldırıldığını vurguladı.

Uyum, birlik ve beraberlik içinde bir çalışma süreci yürüttüklerini belirten Yarar, şöyle konuştu:

"Yaklaşık 2 milyon 230 bin lira gibi bir maliyetle bu müze yeniden günümüze kazandırılmış oldu. Gerek müzenin yapımında taahhüt hizmetlerini yüklenen firmaya, gerekse o günden bugüne kadar bu işin yapılmasını hassasiyetle takip eden valilerimize, vali yardımcılarımıza şükranlarımı arz ediyorum. İnşallah müzemiz bundan sonra da Konya'nın tanıtılmasında aktif olarak rol almayı sürdürecektir."

Yarar'ın konuşmasının ardından açılış kurdelesi kesildi, ziyaretçiler müzenin yeni açılan bölümleriyle, arkeolog ressam Mahmut Akok'un eserlerinden oluşan sergiyi gezdi.

Ardından, Celaleddin Karatay'ın sandukası için aslına uygun yaptırılan puşide (örtü) serildi, Karatay'ın kabri başında dua edildi.