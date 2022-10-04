Genç, her zaman büyüklerin, yaşlıların yanında olduklarını vurgulayarak, merkezin kente kazandırılmasında emeği bulunan herkese teşekkür etti.

Kaynak: AA

Hasan Kılca, AK Parti, Karatay, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla Karatay Alzaymır Gündüz Yaşam Merkezi'ne ziyaret - Son Dakika

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