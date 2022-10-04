Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla Karatay Alzaymır Gündüz Yaşam Merkezi'ne ziyaret - Son Dakika
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Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla Karatay Alzaymır Gündüz Yaşam Merkezi'ne ziyaret

04.10.2022 16:52
Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla Karatay Alzaymır Gündüz Yaşam Merkezi'ne ziyaret

Karatay protokolü, Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla Karatay Alzaymır Gündüz Yaşam Merkezi'ni ziyaret etti.

Karatay protokolü, Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla Karatay Alzaymır Gündüz Yaşam Merkezi'ni ziyaret etti.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç ve partililer 2016'dan bu yana kente hizmet veren merkezdeki etkinlikte alzaymır hastalarıyla ilgilenerek, hal hatırlarını sordu.

Kılca, Alzaymır Gündüz Yaşam Merkezi'nin kentin önemli bir sağlık, rehabilitasyon ve sosyal tesisi olduğunun altını çizdi.???????

Genç, her zaman büyüklerin, yaşlıların yanında olduklarını vurgulayarak, merkezin kente kazandırılmasında emeği bulunan herkese teşekkür etti.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Hasan Kılca, AK Parti, Karatay, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla Karatay Alzaymır Gündüz Yaşam Merkezi'ne ziyaret - Son Dakika

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