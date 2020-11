Karatay Termal 1922 Konyaspor: 0-2

STAT: Bornova Aziz Kocaoğlu

HAKEMLER: Alpaslan Şen (xx), Hakan Eygü (xx), Soner Akgün (xx)ALTAY: Ozan Evrim (xx) - Berkay (x), Cocalic (x), Çağlar (x) (Dk. 75 Rıdvan x), Kadir (xx), Yılmaz (x) (Dk. 72 Harun x), Arda (x), Putsila (x), Kappel (xx), Amorim (x), Ziya (x) (Dk. 72 Lokman x)KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR: Kadem Burak (xx) - Seydi (xx), Ahmet (xx), Adem Eren (xx) (Dk. 72 İsmail xx), Doğan Can (xxx), Maksut (xxx), Savaş (xx), Cihat (x) (Dk. 46 Can Demir xx), Süleyman (xxx) (Dk. 86 Görkem), Ege (xxx) (Dk. 90+1 Ekrem), Gaffar (x) (Dk. 46 Celal xxx)GOLLER: Dk. 61 Ege, Dk. 66 Doğan Can (1922 Konyaspor )SARI KARTLAR: Rıdvan ( Altay ), Cihat, Süleyman, Maksut (1922 Konyaspor)Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Eleme Turu'nda Altay evinde Karatay Termal 1922 Konyaspor'a 2-0 yenilerek kupaya veda etti. Konuk ekibe turu getiren golleri 61'inci dakikada Ege, 66'ncı dakikada Doğan Can kaydetti. Ev sahibi ekipte koronavirüs testi pozitif çıktıktan sonra iyileşen teknik direktör Yücel İldiz , takımının başında görev alabildi. Maça 15 kişilik kadroyla çıkabilen Altay'ın daha önce 24 futbolcusunda koronavirüs tespit edilmesi nedeniyle TFF 1'inci Lig'deki son 2 maçı ertelenmişti.5'inci dakikada konuk ekipten Savaş'ın sağ çaprazdan sert şutunda top az farkla üstten dışarı gitti.20'nci dakikada Altay'ın sağ çizgiden kazandığı frikikte Çağlar kaleyi düşündü, kaleci Kadem Burak topu çift yumrukla uzaklaştırdı.24'üncü dakikada Altaylı Berkay'ın hatasında topla soldan ceza sahasına giren Süleyman'ın vuruşunda kaleci Ozan Evrim topu kornere çeldi.38'inci dakikada kaleci Ozan Evrim, karşı karşıya pozisyonda Ege'ye gol izni vermedi.61'inci dakikada Karatay Termal 1922 Konyaspor öne geçti. Soldan ceza sahasına giren Süleyman'ın pasında Ege gelişini plase bir vuruşla topu köşeden ağlara yolladı: 0-1.64'üncü dakikada konuk ekip gole yaklaştı. Ceza sahası dışından Celal'in yerden şutunda kaleci Ozan Evrim'in çeldiği topu Ege tamamladı. Kaleci Ozan son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.66'ncı dakikada Altaylı Berkay'ın sağdan ortasında kale önünde Ziya'nın vuruşunda top üst direkten döndü. Aynı dakikada gelişen 1922 Konyaspor kontratağında sağdan Celal yerden kesti, arka direkte Doğan Can topu filelere gönderdi: 0-2.80'inci dakikada sağdan Kappel'in ortasında topu ceza sahasında kontrol eden Putsila, rakibinden sıyrılıp vurdu, top yan direkten döndü.Karatay Termal 1922 Konyaspor, 2-0'lık galibiyetle bir üst tura yükseldi.