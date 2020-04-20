Karatay Termal Tatil Köyü, koronavirüs salgınının bitmesiyle hizmete girecek - Son Dakika

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, yapımı tamamlanan Karatay Termal Tatil Köyü'nde yürütülen son çalışmaları yerinde incelediği bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin termal turizmine katkı sağlaması planlanan Karatay Termal Tesisleri'nin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının sona ermesiyle hizmete açılacağı belirtildi.

Kılca, yapımı tamamlanan tatil köyünün, İç Anadolu Bölgesi'nin önemli termal turizm, iş ve toplantı merkezi olmaya aday tesislerinin hizmet vermeye hazır olduğunu vurguladı.

Tamamlandığında 17 bin 360 metrekare alanda, 7 bloktan oluşan 112 villada hizmet verecek tesislerin, sağlıklı ve huzurlu bir tatilin yeni gözde merkezlerinden biri olması beklendiğini aktaran Kılca, "Ülkemiz çok zengin jeotermal potansiyele ve tedavi edici özelliği yüksek termal sulara sahip. Bunun zengin kültürel, doğal ve iklimsel özelliklerle birleşmesiyle ülkemize gelen turistlere benzersiz bir sağlık turizmi ortamı sunuyor. Karatay Belediyesi olarak bizler de bunun farkında olarak İsmil'de çok güzel bir termal tesis inşa ettik. Tesislerimizin yapımı tamamlandı ve şu anda hizmet verebilecek durumda. Ancak tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi de etkisi altına alan Kovid-19 salgını dolayısıyla açılışını gerçekleştiremiyoruz. İnşallah ülke ve millet olarak bu salgının üstesinden gelir gelmez tesislerimizin açılışını gerçekleştirerek vatandaşlarımızın hizmete sunacağız." ifadelerini kullandı.



Tatil köyünün hizmet vermeye başlamasıyla Türkiye'nin, marka bir tesise daha kavuşacağına dikkati çeken Kılca, şunları kaydetti:

"Daha önce de her fırsatta ifade ettiğimiz gibi Karatay Termal Tatil Köyümüzdeki su oldukça kaliteli. 200 kişilik restoran, 100 ve 500 kişilik çok amaçlı toplantı salonları, konferanslara, seminerlere, özel yemekli toplantılara, düğün-nikah ile çeşitli organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek nitelikteki tesislerimiz, bay, bayan ve çocuk termal havuzları, sauna, buhar odası ve hamamı, marketi, mescidi, kapalı çocuk oyun alanı ve açık otoparkıyla misafirlerini ağırlayacak. Misafirlerimiz, 110 bin metrekarelik alanda çeşitli aktiviteler gerçekleştirebilecek. Amacımız termal turizmde oldukça iyi noktada olan ülkemizi daha da iddialı bir konuma taşımak ve şehrimizin turizm potansiyelini yukarıya çıkarmaktır."