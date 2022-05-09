Karatay Trafik Eğitim Parkı, açılış için gün sayıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Karatay Trafik Eğitim Parkı, açılış için gün sayıyor

09.05.2022 15:20
Karatay Trafik Eğitim Parkı, açılış için gün sayıyor

Karatay Belediyesi tarafından Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde 8 bin 900 metrekarelik alana inşa edilen Karatay Trafik Eğitim Parkı açılış için gün sayıyor.

Karatay Belediyesi tarafından Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde 8 bin 900 metrekarelik alana inşa edilen Karatay Trafik Eğitim Parkı açılış için gün sayıyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre 6,2 milyon liraya mal olan Karatay Trafik Eğitim Parkı, simülasyon merkezi, gözetleme kulesi, yürüyüş yolları, trafik eğitim yolları, bisiklet eğitim parkuru, geçit ve kavşaklar, tünel, üst geçit, mini araçlar ile park alanı, yeşil alanlar, peyzaj düzenlemeleri ve dinlenme alanlarıyla eğitim çağındaki çocuklara hem teorik hem de uygulamalı eğitimler verilecek.

Karatay Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü işbirliğiyle yürütülecek eğitimler sayesinde çocuklarda trafik bilincinin geliştirilmesinin yanı sıra yaya ve araç trafiği ile ilgili olarak da beceri kazandırılması hedefleniyor.

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri | Kovalamaca sonucu yakalanan gasp suçundan aranan şahıslar adliyeye sevk edildi Son dakika haberleri | Kovalamaca sonucu yakalanan gasp suçundan aranan şahıslar adliyeye sevk edildi Burkina Faso'da hapishaneye düzenlenen saldırı sonucunda 65 mahkum serbest kaldı Burkina Faso'da hapishaneye düzenlenen saldırı sonucunda 65 mahkum serbest kaldı

Üst Geçit, Bisiklet, Tragger, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karatay Trafik Eğitim Parkı, açılış için gün sayıyor - Son Dakika


Son Dakika
15:16 Üç Kuruş bu akşam Show TV'de yayınlanacak! Kartal ve Efe, Baybars'a karşı büyük bir savaş hazırlığında
15:15 Zafer Günü'nde dikkat çeken görüntü: Rus liderin dizlerine örttüğü battaniye hastalığının belirtisi mi?
15:03 Alparslan Büyük Selçuklu dizisi bu akşam izleyiciyle buluşuyor: Alparslan, Selçuklu ordusuyla omuz omuza verip savaşa giriyor
14:50 Sahipsiz köpek 14 yaşındaki Metehan'ın dalağını ve böbreğini parçalamıştı! O anların kamera görüntüleri çıktı
14:47 Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den infial yaratacak sözler! Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a, "Şaklaban" benzetmesi
14:36 Cinsel ilişki sırasında yüksek tempodan kan şekeri düşen kadın az daha ölüyordu
14:15 Ebru Şancı Seda Sayan'ın evliliği hakkında konuştu: Gidip bir turşu ile evleneceğine kendisini mutlu edecek birisiyle evleniyor
14:14 Erdoğan'dan sığınmacı tartışmalarına yanıt: Suriye'den gelip ülkemize sığınan kardeşlerimize sonuna kadar sahip çıkacağız
14:12 Polonya'da Rus bakana boyalı saldırı: Yüzü kıpkırmızı oldu
14:10 Dolar kuru Aralık 2021'den sonra ilk kez 15 lirayı aştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2022 15:26:47. #1.12#
SON DAKİKA: Karatay Trafik Eğitim Parkı, açılış için gün sayıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement