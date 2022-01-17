Karatay Üniversitesi 21. yüzyıl yetkinlikleri kampı düzenlendi - Son Dakika

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi'nde 'Paraşüt 21. Yüzyıl Yetkinlikleri Kampı'na katılarak eğitimi alan 700 öğrenci, duayen isimlerle buluşarak akademik dönem boyunca aldığı dersleri uygulama imkanı buldu.

Sağlık, Kültür ve Sportif Faaliyetler Direktörlüğü Kariyer Gelişim ve Mezun İlişkileri Ofisince düzenlenen kampta, etkinlikler gün boyunca sürdü.

Eğitimlerde, kariyer danışmanı ve yönetici koçu Ruhan Maral "Cesaret Yönetimi" semineriyle, eğitmen, danışman ve aynı zamanda da yazar Gökhan Okçu "25. Saat Etkisi" semineriyle, sanatçı Oğuz Aksaç "Müzikten Fikre" semineriyle öğrencilere farklı deneyimler yaşattı.

Ayrıca, dijital özgeçmiş, proaktif iletişim konularında düzenlenen seminerler yoğun ilgi gördü.

Gökhan Okçu ve Ruhan Maral tarafından özel olarak hazırlanan "Mezun Olduk. Peki ya Sonra?" ve "İş Hayatında Belirsizliği Yönetmek" seminerleri, katılımcıların büyük beğenisini topladı.