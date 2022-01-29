Karatay Üniversitesi'yle Nairobi Ticaret ve Sanayi Odası arasında anlaşma imzalandı - Son Dakika

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi, Nairobi Ticaret ve Sanayi Odası'yla, akademik, bilimsel ve sektörel alanlarda ortak projeler yürütülmesi için uluslararası iş birliği anlaşması imzaladığı bildirildi.

Kenya'nın başkenti Nairobi'de düzenlenen imza töreni Karatay Üniversitesi adına Mütevelli Heyet Başkan Yardımcısı Lütfi Can Başaran ile Nairobi Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Julius Opio arasında yapıldı.

Başaran, yaptığı açıklamada, yaklaşık 70 ülkeden 600'e yakın uluslararası öğrencinin eğitim gördüğü Karatay Üniversitesi'nin, uluslararası, bilimsel ve akademik çalışma ağına bir yenisini daha eklediğini belirtti.

Anlaşmayla ortak akademik çalışmalar yapılmasını, karşılıklı iş birliğini ve öğrenci-akademisyen değişimini hedeflediklerine dikkati çeken Başaran, şunları kaydetti:

"Şu anda üniversitemizde Kenya'dan Mekatronik Mühendisliği, Hemşirelik ve Çocuk Gelişimi Bölümlerinde tam burslu olarak eğitim alan öğrencilerimiz bulunuyor. Lisans ve lisansüstü düzeyde özellikle Pilotaj, Uluslararası Ticaret ve Lojistik, İslam İktisadi ve Finans Bölümlerimiz ile yabancı dillerde ortak bilimsel çalışmalar, çevrim içi eğitimler, akademik toplantılar ve mesleki seminerler düzenlemeyi hedefliyoruz."

Nairobi Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Julius Opio da imzalanan anlaşmadan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Nairobi ile Konya arasında başta eğitim, imalat, yetenek transferi ve yenilenebilir enerji alanları olmak üzere pek çok alanda iş birliği yapmayı istediklerini ifade ettiği belirtildi.