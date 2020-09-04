Karatay ve Selçuklu Kent Konseylerinden Dijital Gösterim Merkezi ziyareti - Son Dakika

Karatay ve Selçuklu İlçe Belediyelerinin Kent Konseyi başkanları ve üyeleri, İletişim Başkanlığının Konya'da açtığı Dijital Gösterim Merkezi'ni ziyaret ederek, "30 Ağustos" temasıyla hazırlanan 360 derece, video haritalama ve hologram gösterisini izledi.

Kılıçarslan Şehir Meydanı'nda bulunan merkezi ziyaret eden Karatay Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Abdurrahim Arslan ve Selçuklu Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Faruk Ulular ile kent konseyi üyeleri, İletişim Başkanlığı Konya Bölge Müdürü Abdurrahman Fidancı'dan bilgi aldı.

Heyet, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98'inci yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan görsellerin yanı sıra 86 yıl sonra yeniden ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ile Türkiye'nin 2023 hedeflerinin anlatıldığı gösterimleri dijital ortamda izledi.

İletişim Başkanlığı Konya Bölge Müdürü Abdurrahman Fidancı, kent konseylerine ziyaretleri dolayısıyla teşekkür etti.

Karatay Kent Konseyi Başkanı Abdurrahim Arslan da "Şehrimizde böyle bir merkezin kurulmasından dolayı İletişim Başkanlığına teşekkür ediyoruz. Burada 30 Ağustos Zafer Bayramı'mızın yanı sıra Ayasofya Camii ile ülkemizin 2023 hedeflerine yönelik çalışmaları izleme imkanı bulduk." ifadesini kullandı.

Selçuklu Kent Konseyi Başkanı Faruk Ulular ise özellikle gençlerin, Dijital Gösterim Merkezindeki çalışmaları izlemelerini tavsiye etti.

Ziyaretçilerin Kovid-19 salgınına karşı gereken tedbirler alınarak ağırlandığı merkez, hafta içi ve haftasonu, 12.00-20.00 saatlerinde ücretsiz ziyaret edilebiliyor.