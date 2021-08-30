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Karatay Yaz Spor Okulları'nın kapanış programı gerçekleştirildi - Son Dakika

Karatay Yaz Spor Okulları'nın kapanış programı gerçekleştirildi

30.08.2021 12:01
Karatay Yaz Spor Okulları'nın kapanış programı gerçekleştirildi, System.String[]

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi bünyesinde yaklaşık 2 ay süren "Karatay Yaz Spor Okulları"nın kapanış programı gerçekleştirildi.

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi bünyesinde yaklaşık 2 ay süren "Karatay Yaz Spor Okulları"nın kapanış programı gerçekleştirildi.

Karataylı çocukların yaz tatillerini çok daha verimli bir şekilde değerlendirmeleri amacıyla düzenlenen Karatay Yaz Spor Okulları sona erdi. Proje kapsamında; futbol, basketbol, voleybol, karate, taekwondo, jimnastik, kick boks, masa tenisi ve satranç gibi 10 farklı branşta eğitimler verildi. 5 Temmuz'da başlayan eğitimler; Şehit Nihat Gün Spor Tesisi, Cemil Keleşoğlu Lisesi Spor Salonu, Ali Ulvi Kurucu Lisesi Spor Salonu, Ulubatlı Hasan Mahallesi Spor Salonu ile Celalettin Karatay Kongre ve Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilirken eğitimlerin yanı sıra düzenlenen farklı etkinliklerle çocuklar eğlenceli vakit geçirdi. Karatay Belediyesi tarafından bu yıl pandemi kuralları çerçevesinde düzenlenen "Karatay Yaz Spor Okulları" eğitimlerinin bu yılki kapanış programı da gerçekleştirildi. Büyük bir coşkuya sahne olan Şehit Nihat Gün Spor Tesisleri'ndeki programa Karatay Yaz Spor Okulları kapsamında açılan 10 branşta eğitim gören öğrenci ve aileleri ile çok sayıda davetli katıldı.

"Hedefimiz ilçemizdeki tüm çocuklarımıza sporla dolu bir yaşam sunmak"

Programda konuşan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, geçtiğimiz yıl pandemi dolayısıyla "Karatay Yaz Spor Okulları" eğitimlerini veremediklerini hatırlatarak bu yıl kısıtlı da olsa projeyi uygulamaya koyduklarını belirtti. Başkan Hasan Kılca, Karatay Belediyesi olarak spora ve sporcuya çok önem verdiklerini ifade ederek, "İnşallah hepimiz aşılarımızı oluruz ve bu pandemi sürecini de hep birlikte atlatırız. Önümüzdeki yıllarda da çok daha güzel şekilde bir arada oluruz ve ilçemizdeki tüm çocuklarımızı spor dolu bir hayatla buluşturmayı sürdürürüz. Önümüzdeki hafta okullar da açılıyor. Eğitim hayatınızda da sporla iç içe olmaya devam edeceğinize inanıyorum. Bu bağlamda bizler de Karatay Belediyesi olarak geleceğimiz, her şeyimiz olan siz kıymetli çocuklarımızın çok daha iyi şartlarda spor yapabilmeniz için gayret gösteriyoruz. İlçemizdeki tüm okullara halı saha yapma sözü verdik. Halı saha yapılabilecek 30 okulumuz için 30 projemizi hazırladık ve şu ana kadar da 8 halı sahayı tamamladık. Diğer halı sahalarımızın yapımları da devam ediyor. İnşallah halı saha yapılabilecek alana sahip tüm okullarımıza da halı saha kazandırmaya devam edeceğiz. Yine Karatay Belediyespor Kulübümüz de birçok branşta faaliyetlerine devam ediyor. Kulübümüz ve sporcularımız inşallah gelecek yıllardaki olimpiyatlarda, ulusal ve uluslararası daha birçok organizasyonlardan alnının akıyla çıkacak, milli sporcular yetiştirerek adından söz ettiren bir kulüp olacak. Tüm enerjimiz, sizlerin daha iyi yetişmesi ve eğitim görmeleridir. Bu yolda bizlere destek olan ve çocuklarının spor yapmalarına katkı sunan ailelerimize de çok teşekkür ediyorum. Çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan uzaklaştırarak sporla tanıştıran, sporu sevdiren ve çocuklarımızın kendilerini geliştirmelerine imkan sunan 'Karatay Yaz Spor Okulları' projemizi önümüzdeki yıllarda yapmaya devam edeceğiz" dedi.

"Kötü alışkanlıklardan korunmak sporla mümkündür"

Konya Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdurrahman Şahin de kurum olarak birçok proje yürüttüklerini belirterek Karatay Belediyesi tarafından düzenlenen yaz spor okulu projesinin de bu bağlamda önemli olduğunu dile getirdi. Abdurrahman Şahin, "Sosyalleşmek ve toplumla iç içe olmak ancak sporla mümkündür. Eğer ferdin beden ve ruh sağlığını korumak ve kötü alışkanlıklardan uzak kalmasını istiyorsak bu noktada spor vazgeçilmez bir gerekliliktir. Yaz spor okulları sayesinde çocuklarımız, yeteneklerini daha iyi bir şekilde keşfederken aynı zamanda dayanışmayı, paylaşmayı birlikte mücadele etmeyi de öğrenmiş oldular. Bu güzel projeyi hayata geçiren ve yürüten Karatay Belediye Başkanımız Sayın Hasan Kılca'ya ve çocuklarının kıymetli vakitlerini verimli geçirmelerini sağlayan tüm ailelerimize çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından öğrenciler, Karatay Yaz Spor Okulları'nda eğitim aldıkları dallarla ilgili çeşitli gösteriler yaparken, söz konusu gösteriler büyük beğeni topladı.

Son olarak ise Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ile Konya Gençlik ve Spor Müdürü Abdurrahman Şahin, Karatay Yaz Spor Okulları'nda eğitim gören bütün öğrencilere sertifikalarını verdi ve hatıra fotoğrafı çektirdi. - KONYA

Karatay Yaz Spor Okulları'nın kapanış programı gerçekleştirildi
Karatay Yaz Spor Okulları'nın kapanış programı gerçekleştirildi
Karatay Yaz Spor Okulları'nın kapanış programı gerçekleştirildi
Karatay Yaz Spor Okulları'nın kapanış programı gerçekleştirildi
Karatay Yaz Spor Okulları'nın kapanış programı gerçekleştirildi
Karatay Yaz Spor Okulları'nın kapanış programı gerçekleştirildi

Spor Okulları, Hisarcık, Karatay, Konya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Karatay Yaz Spor Okulları'nın kapanış programı gerçekleştirildi - Son Dakika


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